Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор

Крутейшие бои на световых мечах: топ-10
Как Тим Бёртон возродил Бэтмена на экране
СМИ: Nexon запустила в разработку шутер по StarCraft

Дмитрий Кинский
9 февраля 18:54
70
1 минута на чтение
По данным южнокорейских СМИ, Nexon подписала с Blizzard соглашение о разработке новой игры во вселенной StarCraft.
О том, что корпорации ведут переговоры, стало известно еще в 2025 году.
Компания планирует переосмыслить классическую RTS в виде динамичного шутера с богатым лором и известными персонажами.
Сейчас Nexon занимается формированием команды. К ней уже присоединился Чхве Джун Хо, создатель популярной (особенно в корейских компьютерных клубах) карты Temple Smashing для StarCraft II.
Эксперты считают, что это часть глобальной стратегии южнокорейской компании по расширению своего портфолио за счет мировых франшиз.
Официально стороны еще не комментировали ситуацию.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

