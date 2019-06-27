Variety сообщает, что Пол Радд находится на финальной стадии переговоров и может присоединиться к актерскому составу новых «Охотников за привидениям». По данным источников издания, он может сыграть учителя. Кроме того, Variety отмечает, что Sony переименовали фильм — картина будет называться «Охотники за привидениями 2020».

Один из сценаристов и сын режиссера оригинала Джейсон Райтман уже рассказал, что давно ждёт возможности поработать с Полом Раддом и очень взволнован тем, что присоединился к новой главе «Охотников за привидениями».

В твиттере новых «Охотников» тоже появился намёк на появление актёра.

Как ранее сообщало Daily Mail, в новом фильме вернётся оригинальный актёрский состав: Эрни Хадсон, Билл Мюррей и Дэн Эйкройд. Основной движущей силой сценария будет персонаж Эйкройда.

Премьера третьей части запланирована на лето 2020-го.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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