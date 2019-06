Variety сообщает, что Пол Радд находится на финальной стадии переговоров и может присоединиться к актерскому составу новых «Охотников за привидениям». По данным источников издания, он может сыграть учителя. Кроме того, Variety отмечает, что Sony переименовали фильм — картина будет называться «Охотники за привидениями 2020».

Один из сценаристов и сын режиссера оригинала Джейсон Райтман уже рассказал, что давно ждёт возможности поработать с Полом Раддом и очень взволнован тем, что присоединился к новой главе «Охотников за привидениями».

В твиттере новых «Охотников» тоже появился намёк на появление актёра.

Look who accepted the call. #GB20 pic.twitter.com/QwYSiw5pBq

— Ghostbusters (@Ghostbusters) June 27, 2019