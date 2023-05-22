СМИ: Ubisoft хочет выпустить игру по «Звездным войнам» до конца марта 2024 года

По данным издания Kotaku, Ubisoft рассчитывает выпустить игру по «Звездным войнам» под рабочим названием Project Helix от создателей The Division до конца марта 2024 года.

Однако разработка отстает от графика, поэтому внутри команды надеются на перенос проекта до 2025-го.

Компания считает, что игра по «Звездным войнам» станет блокбастером вроде серии Assassin’s Creed.

Также журналисты Kotaku рассказали, что помимо открытого мира в проекте будет возможность перемещаться между планетами.

Вероятно, Ubisoft покажет игру в рамках презентации Ubisoft Forward, которая пройдет 12 июня.