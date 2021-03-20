СМИ: в касте спин-оффа «Пацанов» пополнение

Согласно Variety, к касту пока что безымянного проекта присоединятся Шейн Пол МакГи («Последняя смена»), Эйми Карреро («Молодые и голодные») и Мэдди Филлипс («Молодые охотницы за головами»). Трио сыграет молодых супергероев, посещающих супергеройский колледж организации The Vought, выпускники которого могут получить звание настоящих суперов.

Макги, Карреро и Филлипс вместе ранее представленными Джаз Синклер (Мари) и Лизз Бродвей (Эмма) будут исполнять главные роли в проекте.

Проект описывается как дерзкий сериал с рейтингом R, в котором показана жизнь суперов-подростков на пике гормонального бунта. Они познают свои физические, сексуальные и моральные границы, соревнуясь за лучшие контракты в лучших городах. Отчасти это шоу про колледж, отчасти —«Голодные игры» — но со всей душой, сатирой и хулиганством «Пацанов».

Amazon впервые объявила о разработке проекта в сентябре прошлого года. Над новый проектом, как и над «Пацанами», будут работать Sony Pictures Television и Amazon Studios, а шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке теперь будет в роли исполнительного продюсера. В качестве автора сценария и шоураннера выступит Крэйг Розенберг, также работавший над «Пацанами» как автор и продюсер.