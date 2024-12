Смотрим церемонию The Game Awards 2024

В 03:30 по МСК стартует церемония вручения премии The Game Awards 2024 с ведущим Джеффом Кили.

В этом году мероприятию исполняется 10 лет. И в честь этого события организаторы приготовили ряд крупных сюрпризов, которые, как сообщают инсайдеры, порадуют геймеров.

На церемонии ожидаются показы Borderlands 4, Mafia: The Old Country, новой игры от Hazelight и Юзефа Фареса, потенциально The Witcher 4 и не только.

Мы по традиции будем в реальном времени собирать все самые крутые трейлеры и анонсы.

Трансляция

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

«Ведьмак 4»

CD Projekt RED опубликовала первый кинематографический трейлер нового «Ведьмака».

Мольбы фанатов услышаны: главной героиней игры станет повзрослевшая Цири.

Здесь нет богов. Одни лишь монстры.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Elden Ring: Nightreign

FromSoftware неожиданно анонсировала кооперативный экшен во вселенной Elden Ring.

Релиз состоится в 2025 году.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Final Fantasy VII Rebirth

FFVII Rebirth выйдет на ПК уже 23 января 2025 года — спустя меньше года релиза на PS5.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Игра от авторов The Last Guardian

Студия genDesign, ответственная за Shadow of the Colossus и The Last Guardian, показала первый тизер-трейлер своей новой игры.

Названия и даты пока нет.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

The Outer Worlds 2

Obsidian Entertainment после долгого молчания показала новый геймплейный трейлер сиквела The Outer Worlds, которая будет лучше и больше во всем в сравнении с первой части.

Релиз в 2025 году.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Split Fiction

Юсеф Фарес наконец анонсировал новую игру студии Hazelight — Split Fiction. Естественно, она рассчитана на прохождение вдвоем!

Игрокам предстоит прыгать между научно-фантастическим и фэнтезийным мирами.

Релиз состоится 6 марта. Для игры вдвоем потребуется только одна купленная копия.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Killing Floor 3

Геймплейный трейлер Killing Floor 3. Релиз намечен на март 2025 года.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Steel Hunters

Wargaming, известная по World of Tanks, анонсировала Steel Hunters — PvPvE-экшен с мехами.

Игрокам предстоит лутаться на покинутой Земле и сражаться с другими отрядами роботов. Только один из них сможет выйти живым.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

The Long Dark 2

Сиквел выживастика The Long Dark с подзаголовком Blackfrost выйдет в раннем доступе в 2026 году.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Borderlands 4

Gearbox анонсировала четвертую часть Borderlands. Игра выйдет когда-то в 2025 году.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Project Century

Ryu Ga Gotoku Studio, известная по серии Yakuza, анонсировала Project Century, действие которой развернется в Японии 1915 года.

Пока без даты выхода.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Turok Origins

Saber Interactive анонсировала Turok Origins. Даты выхода пока нет.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Helldivers 2

Авторы Helldivers 2 анонсировали масштабное обновление Omens of Tyranny, в котором наконец добавили новую фракцию — Иллюминатов. На этот раз хелдайверам предстоит сражаться в разрушенных человеческих городах.



Что еще более важно, патч уже доступен!

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Warframe: 1999

Геймплейный трейлер Warframe: 1999. Игра выходит уже сегодня — 13 декабря.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Onimusha: Way of the Sword

Capcom анонсировала новую часть в серии Onimusha с подзаголовком Way of the Sword.

Ждем легендарный экшен в 2026 году.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

The First Berserker: Khazan

Потрясающий кинематографический трейлер грядущей хардкорной экшен-RPG под названием The First Berserker: Khazan.

Релиз 27 марта 2025 года.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Dungeon & Fighter: ARAD

Новый трейлер анимешной экшен-RPG в открытом мире Dungeon & Fighter: ARAD. Похоже, это будет своего рода аналог Genshin Impact.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Dying Light: The Beast

Первый геймплейный трейлер спин-оффа Dying Light с подзаголовком The Beast.

Игра выйдет летом 2025 года.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Games of Thrones: Kingsroad

Warner Bros. Interactive представила трейлер приключенческой ролевой игры Games of Thrones: Kingsroad.

Винтер из каминг в 2025 году.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

The Last of Us 2

Ремастер игры выйдет 3 апреля 2025 года на ПК.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Mafia: The Old Country

Новый кинематографический трейлер Mafia: The Old Country. Игра выйдет летом 2025 года.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Dispatch

Бывшие разработчики Telltale анонсировали интерактивный анимационный сериал Dispatch.

Главного героя в нем озвучил звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Okami Sequel

Capcom внезапно представила сиквел Okami. Причем проектом руководит автор оригинала Хидэки Камия.

Проект находится на раннем этапе разработки.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Победители

Лучшая актерская игра — Мелина Юнгерс ( Senua’s Saga: Hellblade II);

Лучшая экшен-игра — Black Myth: Wukong;

Самая ожидаемая игра — GTA VI;

Лучший мультиплеер — Helldivers 2;

Лучшая поддержка от комьюнити — Baldur's Gate 3;

Лучший арт-дирекшн — Metaphor: Refantazio;

Лучший гейм-дирекшн — Astro Bot;

Лучший дебют в инди — Balatro;

Лучшая экшен-адвенчура — Astro Bot;

Лучшая RPG — Metaphor: Refantazio;

Лучший контент-мейкер — CASEOH;

Лучшая спортивная игра — EA Sports FC 25;

Лучший симулятор / стратегия — Frostpunk 2;

Лучшая игра-сервис — Helldivers 2;

Лучшая адаптация — Fallout;

Лучший саундтрек — Final Fantasy 7 Rebirth;

Лучшая инди-игра — Balatro;

Лучшая мобильная игра — Balatro;

Лучший аудио-дизайн — Senua's Saga: Hellblade 2;

Выбор игроков — Black Myth: Wukong;

Лучшее повествование — Metaphor: Refantazio;

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.