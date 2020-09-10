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    Новости

    Смотрим презентацию Ubisoft Forward

    10 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    10.09.2020
    180
    0 минут на чтение
    Смотрим презентацию Ubisoft Foraward

    В 22:00 начинается презентация Ubisoft Forward, в рамках которой Ubisoft сделает несколько анонсов и покажет геймплей новых игр.

    На ивенте точно должны представить ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, Watch Dogs Legion, Immortals: Fenyx Rising и другие проекты.

    Мы будем в реальном времени обновлять заметку.

    Трансляция

    Immortals: Fenyx Rising

    Ubisoft первым делом показала задорный трейлер Immortals: Fenyx Rising (ранее называлась Gods & Monsters), в котором героиня сражается со всевозможными монстрами из греческой мифологии.

    Игра выйдет 3 декабря 2020 года.

    Вместе с этим разработчики представили геймплей — создание персонажа, боевую систему, загадки и мир игры.

    Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

    Как и ожидалось, Ubisoft анонсировала ремейк Prince of Persia. За производство отвечает индийское подразделение компании. Игру разрабатывают на том же движке, что Assassin’s Creed.

    Релиз состоится 21 января на PS4, Xbox One и ПК.

    Материал дополняется.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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