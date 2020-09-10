Смотрим презентацию Ubisoft Forward

В 22:00 начинается презентация Ubisoft Forward, в рамках которой Ubisoft сделает несколько анонсов и покажет геймплей новых игр.
На ивенте точно должны представить ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, Watch Dogs Legion, Immortals: Fenyx Rising и другие проекты.
Мы будем в реальном времени обновлять заметку.
Трансляция
Immortals: Fenyx Rising
Ubisoft первым делом показала задорный трейлер Immortals: Fenyx Rising (ранее называлась Gods & Monsters), в котором героиня сражается со всевозможными монстрами из греческой мифологии.
Игра выйдет 3 декабря 2020 года.
Вместе с этим разработчики представили геймплей — создание персонажа, боевую систему, загадки и мир игры.
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time
Как и ожидалось, Ubisoft анонсировала ремейк Prince of Persia. За производство отвечает индийское подразделение компании. Игру разрабатывают на том же движке, что Assassin’s Creed.
Релиз состоится 21 января на PS4, Xbox One и ПК.
Материал дополняется.
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