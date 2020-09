Смотрим презентацию Ubisoft Forward

В 22:00 начинается презентация Ubisoft Forward, в рамках которой Ubisoft сделает несколько анонсов и покажет геймплей новых игр.

На ивенте точно должны представить ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, Watch Dogs Legion, Immortals: Fenyx Rising и другие проекты.

Мы будем в реальном времени обновлять заметку.

Трансляция

Immortals: Fenyx Rising

Ubisoft первым делом показала задорный трейлер Immortals: Fenyx Rising (ранее называлась Gods & Monsters), в котором героиня сражается со всевозможными монстрами из греческой мифологии.

Игра выйдет 3 декабря 2020 года.

Вместе с этим разработчики представили геймплей — создание персонажа, боевую систему, загадки и мир игры.

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

Как и ожидалось, Ubisoft анонсировала ремейк Prince of Persia. За производство отвечает индийское подразделение компании. Игру разрабатывают на том же движке, что Assassin’s Creed.

Релиз состоится 21 января на PS4, Xbox One и ПК.

Материал дополняется.