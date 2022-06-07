Смотрим второй день Netflix Geeked Week

Сегодня в 19:00 по МСК началась вторая презентация Netflix в рамках Geeked Week, посвященная грядущим фильмам на стриминговом сервисе.

Мы будем собирать все трейлеры и главные новости в реальном времени.

Трансляция

«Морской монстр»

В режиссерском кресле Крис Уильямс, который работал над «Городом героев».

Премьера 8 июля.

«Тролль»

По сюжету фильму внутри горы Довре пробуждается гигантский монстр, который был в заточении тысячу лет. Теперь он разрушает все на своем пути и приближается к столице Норвегии.

«Дневная смена»

Боевик в духе «Джона Уика» с Джейми Фоксом в главной роли. Его премьера состоится 12 августа.

Blasted

Научно-фантастическая комедия, вдохновленная феноменом НЛО в Норвегии.

Фильм выйдет 28 июня.

Spiderhead

По сюжету двое заключенных по имени Майлз и Джерни оказались в тюрьме, где над их сознанием экспериментирует блестящий провидец в исполнении Криса Хемсворта.

Премьера 17 июня.

«Мятежная Луна»

Зак Снайдер поделился кадром из фантастического фильма «Мятежная Луна».

Материал дополняется.