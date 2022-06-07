Смотрим второй день Netflix Geeked Week

Сегодня в 19:00 по МСК началась вторая презентация Netflix в рамках Geeked Week, посвященная грядущим фильмам на стриминговом сервисе.
Мы будем собирать все трейлеры и главные новости в реальном времени.
Трансляция
«Морской монстр»
В режиссерском кресле Крис Уильямс, который работал над «Городом героев».
Премьера 8 июля.
«Тролль»
По сюжету фильму внутри горы Довре пробуждается гигантский монстр, который был в заточении тысячу лет. Теперь он разрушает все на своем пути и приближается к столице Норвегии.
«Дневная смена»
Боевик в духе «Джона Уика» с Джейми Фоксом в главной роли. Его премьера состоится 12 августа.
Blasted
Научно-фантастическая комедия, вдохновленная феноменом НЛО в Норвегии.
Фильм выйдет 28 июня.
Spiderhead
По сюжету двое заключенных по имени Майлз и Джерни оказались в тюрьме, где над их сознанием экспериментирует блестящий провидец в исполнении Криса Хемсворта.
Премьера 17 июня.
«Мятежная Луна»
Зак Снайдер поделился кадром из фантастического фильма «Мятежная Луна».
Материал дополняется.
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