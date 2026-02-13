Sony работает над анимационными спин-оффами про Паука-панка и Гвен Стейси

Президент анимационного подразделения Sony Pictures Кристин Белсон рассказала, что в работе находятся как минимум два спин-оффа «Человека-паука: Через вселенные».
Оба проекта связаны с персонажами, которые появлялись в дилогии мультфильмов. Один будет про Паука-панка, а другой — про Гвен-паука.
Также один из руководителей Sony Pictures Animation Дамьен де Фробервиль отметил, что триквел визуально превзойдет «Паутину вселенных».
Когда я смотрел «Паутину вселенных», я думал: «Как они собираются превзойти этот мультфильм?» А потому мы посмотрели на иллюстрации и дизайны новой картины. Они меня поразили. <...> То, что мы увидели на последней презентации, меня просто поразило.
«Человек-паук: За пределами вселенных» выйдет 17 июня 2027 года.
