Создателей «Колец власти» обвинил в плагиате Деметриус Полихрон

Малоизвестный писатель Деметриус Полихрон обвинил создателей сериала «Властелин колец: Кольца власти», в плагиате сюжета из его книги и подал иск на 250 миллионов долларов против студии Amazon и организации наследников Толкина — Tolkien Estate. Об этом сообщает RadarOnline. Пикантность в том, что его книга сама представляет собой фанфик по Толкину.

Автор утверждает, что сериал «дословно заимствовал» персонажей и сюжетные линии из его романа «Братство короля» (The Fellowship of the King) из цикла «Война кольца» (пока она там единственная). Книга опубликована только в сентябре 2022 года — к тому времени сериал был не только снят, но и выпущен. Но по утверждению автора, он сочинил её ещё в 2017-м и в 2019-м посылал в Tolkien Estate для ознакомления.

Согласно аннотации, книга рассказывает о трёх эльфийских кольцах, которые разыскивают Синие Маги, сын Арагорна принц Элдарион и дочь хоббита Сэма по имени Эланор, чтобы кольца не достались возродившемуся Морготу. По этому описанию не заметно никакого сходства с сериалом — другая эпоха, другие герои, другие события. Поэтому трудно сказать, насколько серьёзен Полихрон в своих обвинениях, или это просто троллинг, чтобы привлечь к себе внимание. Не вполне понятно и как он сумел опубликовать книгу по чужой вселенной в стране, где к этому относятся довольно строго.

О Деметриусе Полихроне вообще известно мало, даже не ясно, каково его настоящее имя. Согласно официальной биографии, он с 18 лет публиковал поэзию, а позже воевал в рядах американской армии. В твиттере существует аккаунт, выдающий себя за Полихрона, однако он выглядит откровенно пародийным и содержит, например, такое описание: «Я, похоже, сужусь с кучей народу. Автор «Властелина королей», или как там эта хрень называется. Ненавистник «Амазона».