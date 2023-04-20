    3
    Новости

    Создателей «Колец власти» обвинил в плагиате Деметриус Полихрон

    20 апреля 2023
    Avatar photo
    20.04.2023
    231
    1 минута на чтение
    Создателей «Колец власти» обвинил в плагиате Деметриус Полихрон

    Малоизвестный писатель Деметриус Полихрон обвинил  создателей сериала «Властелин колец: Кольца власти», в плагиате сюжета из его книги и подал иск на 250 миллионов долларов против студии Amazon и организации наследников Толкина — Tolkien Estate. Об этом сообщает RadarOnline. Пикантность в том, что его книга сама представляет собой фанфик по Толкину.

    Создателей «Колец власти» обвинил в плагиате Деметриус Полихрон 1

    Автор утверждает, что сериал «дословно заимствовал» персонажей и сюжетные линии из его романа «Братство короля» (The Fellowship of the King) из цикла «Война кольца» (пока она там единственная). Книга опубликована только в сентябре 2022 года — к тому времени сериал был не только снят, но и выпущен. Но по утверждению автора, он сочинил её ещё в 2017-м и в 2019-м посылал в Tolkien Estate для ознакомления.

    Согласно аннотации, книга рассказывает о трёх эльфийских кольцах, которые разыскивают Синие Маги, сын Арагорна принц Элдарион и дочь хоббита Сэма по имени Эланор, чтобы кольца не достались возродившемуся Морготу. По этому описанию не заметно никакого сходства с сериалом — другая эпоха, другие герои, другие события. Поэтому трудно сказать, насколько серьёзен Полихрон в своих обвинениях, или это просто троллинг, чтобы привлечь к себе внимание. Не вполне понятно и как он сумел опубликовать книгу по чужой вселенной в стране, где к этому относятся довольно строго.

    О Деметриусе Полихроне вообще известно мало, даже не ясно, каково его настоящее имя. Согласно официальной биографии, он с 18 лет публиковал поэзию, а позже воевал в рядах американской армии. В твиттере существует аккаунт, выдающий себя за Полихрона, однако он выглядит откровенно пародийным и содержит, например, такое описание: «Я, похоже, сужусь с кучей народу. Автор «Властелина королей», или как там эта хрень называется. Ненавистник «Амазона».

    Скорее всего, всё это лишь попытка привлечь к себе внимание — согласитесь, вы раньше не слышали ни про какого Полихрона, а теперь запомните его. Однако если в суде действительно всплывут какие-то совпадения и доказательства, это может стать ударом по фанфикам и их авторам в целом. Чтобы избежать подобных исков, правообладатели могут начать жёстко преследовать фикрайтерство, во избежание риска, что фанфики в чём-то совпадут с официальным произведением и станут поводом для подобного разбирательства.

    А как там сериал-то?

    Сериал «Властелин колец: Кольца Власти»: отзывы зрителей из «Мира фантастики»

    Сериал «Властелин колец: Кольца Власти»: отзывы зрителей из «Мира фантастики»

     Александра Злотницкая |  02.09.2022 |  129

    «Нам делают красиво, но делают это без уважения».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Сергий против нечисти»: 2 сезон православного трэша 4
    0
    11873
    «Сергий против нечисти»: 2 сезон православного трэша

    Это по-прежнему несвязное фэнтези, будто собранное из вереницы пошловатых анекдотов. 

    Деннис Тейлор «Потому что нас много»
    0
    14109
    Деннис Тейлор «Потому что нас много». Бобы в затруднительном положении

    Интриги стало больше, характеры героев эволюционировали.

    Сериал «Король и Шут»: какой вышла сказка про сказочников 5
    0
    62081
    Сериал «Король и Шут»: какой вышла сказка про сказочников

    К месту ли там фэнтези, правда ли слишком отбелили Князя, и как дьявольский шут сыграл роль героина.

    «Внутри» Уиллема Дефо: философский триллер под «Макарену» 7
    0
    114154
    «Внутри» Уиллема Дефо: философский триллер под «Макарену»

    Полтора часа смотреть на выживание среди предметов искусства стоит хотя бы ради танцующего Уиллема Дефо.

    «Тираны Подземья»: настольная игра о родине тёмных эльфов
    0
    176276
    «Тираны Подземья»: настольная игра о родине тёмных эльфов

    Игра о противостоянии тёмных эльфов наконец вышла и на русском.

    Эдвард Эштон «Микки-7». Будни космических двойников
    0
    207288
    Эдвард Эштон «Микки-7». Будни космических двойников

    Научная фантастика о тяжкой жизни клонов.

    Читаем книгу «Fallout. Хроники создания легендарной саги». Ответвления и спин-ффы
    0
    213732
    Читаем книгу «Fallout. Хроники создания легендарной саги». Ответвления и спин-ффы

    Во второй главе авторы книги вспоминают отрывки и спин-оффы: Fallout Tactics, Fallout: Brotherhood of Steel, Van Buren и даже Fallout Shelter.

    Как миссия JUICE может изменить наши представления о спутниках Юпитера
    0
    258240
    Как миссия JUICE может изменить наши представления о спутниках Юпитера

    Почему астрономов так интересуют эти далёкие миры и что именно они надеются там найти?

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить