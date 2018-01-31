На краудфандинговой площадке CrowdRepublic стартовал проект по сбору средств на перевод и издание на русском языке настольной ролевой игры «Мышиная Стража». Авторы установили планку в 500 тысяч рублей и намерены одолеть её за 45 дней.

«Мышиная Стража» — это настольная ролевая по мотивам одноимённого комикса Дэвида Питерсена. Графический роман рассказывает о средневековой цивилизации мышей, которые обитают среди корней, под листьями и в траве. Больше всего мир комикса напоминает книги и мультсериал «Рэдволл» — только куда реалистичнее и серьёзнее.

В настольной ролевой игре участники возьмут на себя роли стражей — благородных и храбрых грызунов, которые посвятили свою жизнь защите Мышиных Территорий от хищников и прочих опасностей. Они выполняют самые разные поручения: сопровождают торговцев, доставляют письма, прокладывают новые маршруты и охраняют границы.

В правилах «Мышиной Стражи» применяются кубики с необычными символами (впрочем, можно использовать и привычные кубики с точками или цифрами). «1», «2», «3» — это символы змеи, означают провал. «4» и «5» — это мечи, означают успех. А «6» — топор — исключительный успех. На каждую проверку кидается несколько кубиков, чем больше выпало успехов («4», «5» или «6»), тем лучше. Каждый персонаж-мышь обладает рядом характеристик: убеждения, инстинкты и цели. Эти параметры формируют мировоззрение и характер героя, это отправные точки для создания сюжета игроками и ведущим.

В «Коробочную версию» игры входит:

Основная книга с подробным описанием правил (свыше 320 страниц);

Дополнительная книга с заданиями и противниками (около 50 страниц);

Иллюстрированная ширма ведущего;

120 карточек: оружие, броня, статусы и действия;

50 бланков персонажей;

20 бланков ведущего;

Карта Мышиных Территорий;

20 специальных кубиков.

И всё это стоит 3590 рублей.

За первые часы проект привлёк свыше 50% от требуемой суммы. Так что есть серьёзные причины поверить в успех проекта. Но интересно, смогут ли участники разблокировать запланированные сверхцели?