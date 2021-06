«Странная и неожиданно смешная»: отзывы с тестового показа «Матрицы 4»

В сети появилось несколько отзывов с раннего показа четвёртой «Матрицы». Пока что впечатлениями поделился только блогер Дэвид Меннинг. Он пишет, что фильм демонстрировали под рабочим названием Ressurections.

Кроме того, он отмечает: картина странная, метамодернистская, захватывающая, забавная и до крайности амбициозная. Он считает, что новая часть получит смешанные отзывы, но людям, которым фильм придётся по душе, прям влюбятся в него.

THE MATRIX RESURRECTIONS screened this afternoon and it is: weird, meta, engrossing, surprisingly funny, and ambitious to a fault. I expect WOM to be wildly mixed but the people who love it will *love* it.

— David Manning (@ViewerAnon) June 16, 2021