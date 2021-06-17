«Странная и неожиданно смешная»: отзывы с тестового показа «Матрицы 4»

В сети появилось несколько отзывов с раннего показа четвёртой «Матрицы». Пока что впечатлениями поделился только блогер Дэвид Меннинг. Он пишет, что фильм демонстрировали под рабочим названием Ressurections.
Кроме того, он отмечает: картина странная, метамодернистская, захватывающая, забавная и до крайности амбициозная. Он считает, что новая часть получит смешанные отзывы, но людям, которым фильм придётся по душе, прям влюбятся в него.
THE MATRIX RESURRECTIONS screened this afternoon and it is: weird, meta, engrossing, surprisingly funny, and ambitious to a fault. I expect WOM to be wildly mixed but the people who love it will *love* it.
— David Manning (@ViewerAnon) June 16, 2021
Мэннинг также добавил, что фильм определённо ближе к «Облачному атласу» Ланы Вачовски, чем к «Восхождению Юпитер» от неё же.
Других отзывов с тестовых показов пока не было. Даже если поверить твиту, то стоит учитывать, что конкретикой Мэннинг поделиться не может в любом случае.
Фильм написала и поставила Лана Вачовски, поскольку Лили была занята на другом проекте. К своим ролям вернулись Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс. Впрочем, каких-то деталей сюжета Warner Bros. не раскрывает, так что мы пока не знаем, как именно вернутся старые герои (и вернутся ли вообще, может, это флэшбеки или застрявшие в Матрице образы). Кроме того, в картине появятся Джада Пинкетт Смит (Ниобе), Дэниэл Бернхард (агент Джонсон) и Ламбер Вильсон (Меровинген). А вот из старичков не вернутся Агент Смит (Хьюго Уивинг не смог согласовать съёмочные графики разных проектов) и Лоуренс Фишборн (Морфеус).
Среди новичков были замечены Кристина Риччи, Нил Патрик Харрис, Джонатан Грофф и Яхье Абдул-Матин II.
Премьера назначена на 22 декабря в кинотеатрах и HBO Max.
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