Топ-20 лучших игр 2025 года — по версии OpenCritic. Лидером стала не Clair Obscur!

Агрегатор OpenCritic опубликовал список из 20 лучших видеоигр в 2025 году, основанный на средних оценках от критиков.
На первом месте внезапно оказалась Hades II с 95 баллами из 100 возможных. Следом за ней идет The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom для Nintendo Switch 2 (94 балла), а замыкает тройку лидеров Clair Obscur: Expedition 33 (92 балла).
Hades II — 95 баллов;
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition — 94 балла;
Clair Obscur: Expedition 33 — 92 балла;
The Séance of Blake Manor — 91 балл;
Donkey Kong Bananza — 91 балл;
Hollow Knight: Silksong — 91 балл;
Split Fiction — 91 балл;
Trails in the Sky 1st Chapter — 90 баллов;
Simogo Legacy Collection — 90 баллов;
Death Stranding 2: On the Beach — 90 баллов;
Blue Prince — 90 баллов;
Monster Hunter Wilds — 89 баллов;
Keep Driving — 89 баллов;
Deltarune Chapters 3 & 4 — 89 баллов;
Sektori — 89 баллов;
Kingdom Come: Deliverance II — 89 баллов;
Battle Suit Aces — 89 баллов;
Shujinkou — 89 баллов;
Pipistrello and the Cursed Yoyo — 88 баллов;
The Talos Principle: Reawakened — 88 баллов.
