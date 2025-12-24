КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Лучшие фильмы 2025 года: фантастика, ужасы и атмосфера эпохи
Как создавалась «Бразилия» Терри Гиллиама: от названия до битвы за концовку
Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией
«Аватар: Пламя и пепел»: объясняем, что не так с этим прекрасным фильмом

Классика

«Космическая одиссея 2001 года»: что с нами сделал этот фильм за 50 лет
Актёры, которые умерли больше раз, чем Шон Бин
Топ-20 лучших игр 2025 года — по версии OpenCritic. Лидером стала не Clair Obscur!

Дмитрий Кинский
24 декабря 15:06
595
1 минута на чтение
Агрегатор OpenCritic опубликовал список из 20 лучших видеоигр в 2025 году, основанный на средних оценках от критиков.
На первом месте внезапно оказалась Hades II с 95 баллами из 100 возможных. Следом за ней идет The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom для Nintendo Switch 2 (94 балла), а замыкает тройку лидеров Clair Obscur: Expedition 33 (92 балла).
  1. Hades II — 95 баллов;
  2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition — 94 балла;
  3. Clair Obscur: Expedition 33 — 92 балла;
  4. The Séance of Blake Manor — 91 балл;
  5. Donkey Kong Bananza — 91 балл;
  6. Hollow Knight: Silksong — 91 балл;
  7. Split Fiction — 91 балл;
  8. Trails in the Sky 1st Chapter — 90 баллов;
  9. Simogo Legacy Collection — 90 баллов;
  10. Death Stranding 2: On the Beach — 90 баллов;
  11. Blue Prince — 90 баллов;
  12. Monster Hunter Wilds — 89 баллов;
  13. Keep Driving — 89 баллов;
  14. Deltarune Chapters 3 & 4 — 89 баллов;
  15. Sektori — 89 баллов;
  16. Kingdom Come: Deliverance II — 89 баллов;
  17. Battle Suit Aces — 89 баллов;
  18. Shujinkou — 89 баллов;
  19. Pipistrello and the Cursed Yoyo — 88 баллов;
  20. The Talos Principle: Reawakened — 88 баллов.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

