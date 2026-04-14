Трейлер хоррора «Астрал 6»

Sony опубликовала первый трейлер шестой части хоррора «Астрал» с подзаголовком Out of the Further.
В центре сюжета будет молодая мать Джемма, которая научилась путешествовать в потусторонний мир и возвращать к жизни его обитателей.
Режиссером и сценаристом выступил Джейкоб Чейз («Ларри»), а продюсерами — Джейсон Блум и Джеймс Ван. Главные роли исполнили Амелия Ив («Призраки усадьбы Блай»), Мэйси Ричардсон-Селлерс («Звездные войны: Пробуждение силы»), Сэм Спруэлл («Рыцарь Семи королевств») и другие.
Премьера состоится 21 августа.
