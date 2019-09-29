В сети появился трейлер мультсериала Ewilan’s Quest от анимационной студии Andarta Pictures. Выглядит он очень красочно, взгляните сами!
В основе Ewilan’s Quest лежит одноимённый французский фэнтезийный цикл La Quête d’Ewilan, первая часть которого поступила в продажу ещё в 2003 году. Всего он насчитывает три романа, которые входят в ещё более масштабный цикл Gwendalavir Universe. В его рамках вышло четыре трилогии!
Ewilan’s Quest рассказывает о девочке Камилле, которая в результате несчастного случая открывает в себе способность путешествовать в другой мир. Там она знакомится с Салимом, и тот становится её лучшим другом. Салим рассказывает Камилле, что её настоящее имя — Ивилан. Оказывается, Ивилан обладает удивительной способностью изображать и воплощать вещи благодаря силе собственной фантазии.
Позднее герои узнают, что злобные существа, известные как Ц’Личи (Ts’Liches), заперли хранителей мира. Ивилан вместе с Салимом и другими союзниками отправляются в путешествие, чтобы одолеть Ц’Личей и спасти стражей.
Книги не переводились на английский язык, лишь в 2018 году вышла комикс-адаптация издательства IDWThe Quest of Ewilan, Vol. 1: From One World to Another.
Пока что у мультсериала нет ни даты выхода, ни подробностей о создании. Ожидается, что в первом сезоне выйдет 24 эпизода, каждый по 26 минут.
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