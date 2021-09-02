Трейлер, геймплей и детали пошаговой тактики Marvel’s Midnight Suns

Вчера Firaxis Games, известная по серии XCOM, провела трансляцию своей новой пошаговой тактической игры во вселенной Marvel — Midnight Suns.
Тезисно пересказываем основные моменты:
- Midnight Suns не связана с другими играми, фильмами и комиксами Marvel, хотя разработчики вдохновлялись серией Rise of the Midnight Sons;
- Антагонистом игры стала Лилит и ее армия демонов. А чтобы противостоять ей, Мстители пробудили Охотника;
- Охотник — новый супергерой, которого персонализируют сами игроки: от внешнего вида и пола до суперспособностей;
- В бой можно брать всего три супергероя, которые получают случайный набор карт-способностей;
- Способности нескольких героев можно комбинировать. Также на эффект от них будет влиять окружение;
- Открывать и улучшать навыки тоже можно, но в Marvel’s Midnight Suns не будет микротранзакций;
- Без хаба, в котором Охотник будет общаться с другими героями и принимать участие в других активностях, дело не обошлось;
- Очень важная информация: в Midnight Suns можно завести демонического песика!
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