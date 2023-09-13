«Ты отправляешься на небеса?» — финальный трейлер «Создателя»

20th Century представила финальный трейлер научно-фантастического боевика «Создатель» (или The Creator в оригинале»).

Действие картины разворачивается в будущем, в котором ИИ обернулся против человечества и развязал войну. Теперь спецагенту нужно уничтожить его главное оружие, которым оказывается… ребенок.

Главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Джемма Чан, Ральф Инесон и Кен Ватанабе.

Режиссером картины выступает Гарет Эдвардс, известный по «Звездным войнам: Изгой-один» и «Годзилле» 2014 года.

Премьера состоится 29 сентября.