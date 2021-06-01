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    Новости

    У Sony есть четкие планы на киновселенную Человека-паука

    1 июня 2021
    01.06.2021
    317
    0 минут на чтение
    У Sony есть четкие планы на киновселенную Человека-паука

    Президент Sony Pictures Motion Group Сэнфорд Панич в интервью Variety рассказал, что у компании есть четкий план развития киновселенной Человека-паука.

    У нас действительно есть план. Думаю, теперь некоторые начинают догадываться, в чем он заключается. И мне кажется, что с выходом «Нет пути домой» многое прояснится.

    По слухам, после событий триквела Питер Паркер окажется во вселенной Sony. Но, судя по всему, компания намерена сотрудничать с Кевином Файги и Marvel Studios дальше. А как именно, пока непонятно.

    Также Панич намекнул, что в будущем Зловещая шестерка может получить отдельный фильм. А еще он порекомендовал дождаться выхода «Венома 2», в котором появится кто-то из знакомых персонажей.

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