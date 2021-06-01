У Sony есть четкие планы на киновселенную Человека-паука

Президент Sony Pictures Motion Group Сэнфорд Панич в интервью Variety рассказал, что у компании есть четкий план развития киновселенной Человека-паука.

У нас действительно есть план. Думаю, теперь некоторые начинают догадываться, в чем он заключается. И мне кажется, что с выходом «Нет пути домой» многое прояснится.

По слухам, после событий триквела Питер Паркер окажется во вселенной Sony. Но, судя по всему, компания намерена сотрудничать с Кевином Файги и Marvel Studios дальше. А как именно, пока непонятно.

Также Панич намекнул, что в будущем Зловещая шестерка может получить отдельный фильм. А еще он порекомендовал дождаться выхода «Венома 2», в котором появится кто-то из знакомых персонажей.