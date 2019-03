В сети появились первые отзывы журналистов о новой картине Тима Бёртона «Дамбо» — полнометражной адаптации одноимённого мультфильма 1941 года. Многие критики отмечают, что это один из лучших фильмов режиссёра за последние годы, но проблемы у него всё же есть.

По словам некоторых журналистов, часть про самого Дамбо получилась хорошей, а вот истории людей, которых не было в оригинальном мультфильме, кажутся недоделанными.

DUMBO stole my heart. I'm totally cool with it. Congrats to everyone behind this beautiful, surprising & visually mindblowing film. pic.twitter.com/cekRIzTOcc — Julia Hart (@juliahartowitz) March 12, 2019

«Дамбо» украл моё сердце. Мне очень понравилось. Поздравляю всех, кто стоит за созданием этого красивого, удивительного и визуально ошеломляющего фильма.



What I think it has going for it most is it’s not simply a live action remake. The animated original is an hour long and light on humans. This has people like Danny DeVito and Michael Keaton playing over-the-top, and plenty of other characters. #Dumbo — Chris E. Hayner (@ChrisHayner) March 12, 2019

Мне очень понравился «Дамбо». Это красивый и причудливый фильм, где главную роль играет CGI-слоник с большим сердцем. Это простая сказка, так что не ждите от персонажей чего-то грандиозного. Но я был в восторге от фильма, и это лучшая картина Бёртона за последние годы.

Кроме этого, я думаю, что это не просто ремейк. Анимационный оригинал длится час и не уделяет так много внимания людям. Здесь же есть Дэнни ДеВито и Майкл Китон, играющие через край, и много других персонажей.

I know I don’t sound too enthused about this movie but it was enjoyable, and it is certainly worlds better than Beauty and the Beast and Mary Poppins Returns. For reference, the only Disney live action remakes I liked were Jungle Book and Cinderella. — Peter Sciretta (@slashfilm) March 12, 2019

Мне понравился «Дамбо». У него фантастический художественный и производственный дизайн, удивительный и очень к месту сделанный посыл про права животных. Это одна из лучший картин Бёртона за последнее время. В отличие от большинства адаптаций Disney, «Дамбо» на 35% оригинальный фильм и на 65% полнометражная экранизация.

Может показаться, что мне не так уж и понравилось, но этот фильм реально крутой. И он определённо лучше, чем «Красавица и чудовище» и «Мэрри Поппинс возвращается». Для справки, единственные адаптации Disney, которые мне понравились, это «Золушка» и «Книга джунглей».

Watched #Dumbo last week. Despite some great visuals, a very fun Michael Keaton performance, and an adorable baby pachyderm, the movie never really gets you caring as much about what's going on as the original. The human stories feel undercooked and it really rains on the parade. — Tom Jorgensen (@Tom_Jorgensen) March 12, 2019

Посмотрел «Дамбо» на прошлой неделе. Кроме хорошего визуала, очень забавной получилось роль Майкла Китона и очаровательный маленький слоник. Фильм не заставляет вас волноваться так же сильно, как оригинал. Истории людей кажутся недоделанными и портят общую картину.

В российском прокате «Дамбо» стартует 28 марта.