Юра Борисов в трейлере фантастического фильма «Девятая планета»

В сети вышел первый трейлер «Девятой планеты» — фантастического фильма с Юрой Борисовым в главной роли.
Синопсис
В центре сюжета автомеханик Дима Хруст, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины.
Роли в фильме также исполнили Алексей Серебряков, Константин Белошапка и Максим Емельянов. Режиссёром ленты выступил Николай Рыбников, известный по криминальной драме «Чекаго».
Премьера «Девятой планеты» в кинотеатрах запланирована на 24 сентября.
