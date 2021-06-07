Утечка: 4 минуты геймплея Cyberpunk 2077 от 2013 года

На прошедших выходных в сети появился четырехминутный геймплей Cyberpunk 2077 образца 2013 года.

В ролике Ви с совершенно другой внешностью и имплантами на спине ходит по просторной квартире (с прекрасным видом на Найт-Сити!) и общается с несколькими персонажами.

Также утекла эпическая нарезка с багами Cyberpunk 2077 под названием Cyber ElBuggado 2020, которую смонтировали сами работники CD Projekt RED перед выходом игры.

В начале года хакеры украли у CDPR массу внутренних данных, в том числе о Cyberpunk 2077 и «Ведьмаке 3: Дикая охота». А теперь их продают в интернете в зашифрованных архивах за 10 тысяч долларов каждый.