Утечка: 4 минуты геймплея Cyberpunk 2077 от 2013 года

На прошедших выходных в сети появился четырехминутный геймплей Cyberpunk 2077 образца 2013 года.
В ролике Ви с совершенно другой внешностью и имплантами на спине ходит по просторной квартире (с прекрасным видом на Найт-Сити!) и общается с несколькими персонажами.
Также утекла эпическая нарезка с багами Cyberpunk 2077 под названием Cyber ElBuggado 2020, которую смонтировали сами работники CD Projekt RED перед выходом игры.
В начале года хакеры украли у CDPR массу внутренних данных, в том числе о Cyberpunk 2077 и «Ведьмаке 3: Дикая охота». А теперь их продают в интернете в зашифрованных архивах за 10 тысяч долларов каждый.
Читайте также
Ведущий дизайнер квестов «Ведьмака 3» ушел из CD Projekt RED
Дмитрий Кинский | 28.05.2021
Он проработал в студии 12 лет.
CD Projekt RED намерена сдержать свои обещания перед фанатами Cyberpunk 2077
Дмитрий Кинский | 01.06.2021
Свежих данных о продажах Cyberpunk 2077 нет.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.