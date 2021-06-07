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    Новости

    Утечка: 4 минуты геймплея Cyberpunk 2077 от 2013 года

    7 июня 2021
    07.06.2021
    1194
    0 минут на чтение
    Утечка: 4 минуты геймплея Cyberpunk 2077 от 2013 года

    На прошедших выходных в сети появился четырехминутный геймплей Cyberpunk 2077 образца 2013 года.

    В ролике Ви с совершенно другой внешностью и имплантами на спине ходит по просторной квартире (с прекрасным видом на Найт-Сити!) и общается с несколькими персонажами.

    Также утекла эпическая нарезка с багами Cyberpunk 2077 под названием Cyber ElBuggado 2020, которую смонтировали сами работники CD Projekt RED перед выходом игры.

    В начале года хакеры украли у CDPR массу внутренних данных, в том числе о Cyberpunk 2077 и «Ведьмаке 3: Дикая охота». А теперь их продают в интернете в зашифрованных архивах за 10 тысяч долларов каждый.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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