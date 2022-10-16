    3
    Новости

    В американской пекарне создали скульптуру Хана Соло из теста — в натуральную величину!

    16 октября 2022
    Avatar photo
    16.10.2022
    548
    0 минут на чтение
    1

    Пекарня One House в Калифорнии каждый год изготавливает искусные скульптуры из теста для городского конкурса чучел. У скульптур пекарни есть небольшая особенность — большинство из них вдохновлены поп-культурой. В этом году One House создала Хана Соло из «Звёздных войн»!

    Совладелицы пекарни, мать и дочь Ханнали и Кэтрин Перван, выпекали Хана Соло в натуральную величину на протяжении месяца. Столько времени ушло на формование, выпечку и сборку фигуры из бездрожжевого теста. Чтобы скульптура простояла дольше, а животные не могли повредить её, на тесто нанесли дополнительный специальный слой.

    Фигура была вдохновлена сценой из «Эпизода V: Империя наносит ответный удар», когда Соло заморозили в карбоните. Создательницы дали фигуре имя «Pan Solo» — это игра слов, в которой имя «Хан» заменено на созвучное «Pan», что переводится как «хлеб».

    Весь октябрь скульптура должна простоять перед пекарней как Хэллоуинское украшение, после чего её компостируют.

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Видео: обзор настольной игры «Улицы»
    0
    2094
    Видео: обзор настольной игры «Улицы»

    Каркассон, смотри, твой внук-хипстер пришёл!

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 2
    0
    97961
    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных

    Второй блок кинопремьер октября: супергеройские истории, фантастические комедии и фэнтези о загадках средневековой Руси.

    Телефон мистера Харригана 1
    0
    108169
    «Телефон мистера Харригана», или почему не всё из Стивена Кинга стоит экранизировать

    Трогательная, но чересчур дотошная адаптация Короля Ужасов.

    «Сказка» Стивена Кинга: четыре романа по цене одного
    0
    153026
    «Сказка» Стивена Кинга: четыре романа по цене одного

    «Сказку» можно назвать постмодернистским переосмыслением жанра сказки и его клише.

    Мир фантастики №227 (октябрь 2022) 2
    0
    221510
    Мир фантастики №227 (октябрь 2022)

    Чертовщина и инфернальщина во всех проявлениях.

    «Восставший из ада» 2022: каким получился перезапуск серии ужасов 4
    0
    220118
    «Восставший из ада» 2022: каким получился перезапуск серии ужасов

    Новый фильм не разочарует давних поклонников серии, а вот для новых зрителей рискует пройти незамеченным.

    «Ночной оборотень» — брутальный ретрохоррор от Marvel 5
    0
    282987
    «Ночной оборотень» — брутальный ретрохоррор от Marvel

    На Хэллоуин во вселенную Мстителей врываются монстры — обаятельно старомодные и на удивление кровожадные.

    Видео: обзор настольной игры «Хора»
    0
    497407
    Видео: обзор настольной игры «Хора»

    Игра уже в продаже!

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить