В американской пекарне создали скульптуру Хана Соло из теста — в натуральную величину!

Пекарня One House в Калифорнии каждый год изготавливает искусные скульптуры из теста для городского конкурса чучел. У скульптур пекарни есть небольшая особенность — большинство из них вдохновлены поп-культурой. В этом году One House создала Хана Соло из «Звёздных войн»!
Совладелицы пекарни, мать и дочь Ханнали и Кэтрин Перван, выпекали Хана Соло в натуральную величину на протяжении месяца. Столько времени ушло на формование, выпечку и сборку фигуры из бездрожжевого теста. Чтобы скульптура простояла дольше, а животные не могли повредить её, на тесто нанесли дополнительный специальный слой.
Фигура была вдохновлена сценой из «Эпизода V: Империя наносит ответный удар», когда Соло заморозили в карбоните. Создательницы дали фигуре имя «Pan Solo» — это игра слов, в которой имя «Хан» заменено на созвучное «Pan», что переводится как «хлеб».
Весь октябрь скульптура должна простоять перед пекарней как Хэллоуинское украшение, после чего её компостируют.
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