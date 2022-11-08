В мультфильме Spider-Man: Across the Spider-Verse появится Панк-паук

Как пишет Variety, в мультфильм Spider-Man: Across the Spider-Verse (который в России перевели с подзаголовком «Через вселенные 2») заглянут ещё несколько паучьих гостей.

Панк-паук — подросток-супергерой по имени Хобарт Браун, использующий гитару в качестве оружия. Его озвучит Дэниэл Калуя («Нет», «Прочь»).

Человек-Паук 2099 — гениальный генетик из будущего по имени Мигель О’Хара, который пытается воссоздать в других людях способности Человека-Паука. Его озвучит Оскар Айзек («Лунный рыцарь»). Герой уже появлялся в сцене после титров первой части.

Женщина-Паук — супергероиня с паучьими способностями по имени Джессика Дрю, которая долгое время была на стороне «Гидры». Дрю озвучит Исса Рэй («Белая ворона»).

Кроме того, во второй части вернутся Майлз Моралес, Гвен и некоторые другие персонажи.

Сиквел планируют выпустить 2 июня 2023-го.