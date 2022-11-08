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    Новости

    В мультфильме Spider-Man: Across the Spider-Verse появится Панк-паук

    8 ноября 2022
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    08.11.2022
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    0 минут на чтение
    В мультфильме Spider-Man: Across the Spider-Verse появится Панк-Паук

    Как пишет Variety, в мультфильм Spider-Man: Across the Spider-Verse (который в России перевели с подзаголовком «Через вселенные 2») заглянут ещё несколько паучьих гостей.

    • Панк-паук — подросток-супергерой по имени Хобарт Браун, использующий гитару в качестве оружия. Его озвучит Дэниэл Калуя («Нет», «Прочь»).
    • Человек-Паук 2099 — гениальный генетик из будущего по имени Мигель О’Хара, который пытается воссоздать в других людях способности Человека-Паука. Его озвучит Оскар Айзек («Лунный рыцарь»). Герой уже появлялся в сцене после титров первой части.
    • Женщина-Паук — супергероиня с паучьими способностями по имени Джессика Дрю, которая долгое время была на стороне «Гидры». Дрю озвучит Исса Рэй («Белая ворона»).

    Кроме того, во второй части вернутся Майлз Моралес, Гвен и некоторые другие персонажи.

    Сиквел планируют выпустить 2 июня 2023-го.

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     Игорь Хованский |  09.12.2018

    Толпа альтернативных версий супергероя собралась, чтобы представить публике одного — Майлза Моралеса. И получилось это действительно весело.

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