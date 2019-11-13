«Хан стреляет первым» — одна из самых знаменитых сцен оригинальной трилогии, которая сразу нас знакомила с главным контрабандистом в далёкой-далёкой галактике. Правда, за много лет с момента выхода «Новой надежды» этот фрагмент несколько раз меняли по тем или иным причинам. Казалось, что Хана Соло и родианца Гридо можно оставить в покое, но нет.

12 ноября запустился стриминговый сервис Disney+, на котором компания выложила библиотеку множества своих фильмов, включая, разумеется, и все картины по «Звёздным войнам». Наблюдательные зрители тут же принялись изучать, какое именно издание попало на серверы Disney. И вот что заметили — сцену «Хан стреляет первым» снова перерисовали!

Oh my god. This is not a joke. pic.twitter.com/RMkh7Blg7D — Star Wars Visual Comparisons (@StarWarsVisComp) November 12, 2019

На всякий случай вспомним, как менялась эта сцена.

1977 год, выход «Новой надежды». Хан Соло без предупреждения стреляет в зелёного родианца Гридо, который успел достать бластер.

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1997 год, монтаж Джорджа Лукаса. Сцена с выстрелом отретуширована: голова Соло будто уклоняется от подрисованного выстрела Гридо, а сам Соло теперь уже стреляет в ответ.

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2004, новый монтаж. Персонажи стреляют одновременно.

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2019, новейший монтаж с Disney+. Теперь Гридо успевает вставить какую-то реплику (для неё нет субтитров), в следующем кадре они стреляют одновременно, а затем появляется дым, после чего происходит переход к падающей кукле Гридо. Очень короткого кадра с Гридо в анфас нет.

Кратко историю изменений можно посмотреть в этом ролике.

Как сообщает издание The Verge, эта деталь была смонтирована Джорджем Лукасом ещё до приобретения компанией «Звёздных войн».

Это далеко не единственное изменение «Новой надежды» за прошедшие годы. Фильм немного перемонтировали, в нём корректировали цвет, настройки звука и немного визуальные эффекты. А в том же «Возвращении джедая» мы всё помним, как Лукас отснял Хейдена Кристенсена для того, чтобы показать его в образе призрака Силы в финале.