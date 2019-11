«Хан стреляет первым» — одна из самых знаменитых сцен оригинальной трилогии, которая сразу нас знакомила с главным контрабандистом в далёкой-далёкой галактике. Правда, за много лет с момента выхода «Новой надежды» этот фрагмент несколько раз меняли по тем или иным причинам. Казалось, что Хана Соло и родианца Гридо можно оставить в покое, но нет.

12 ноября запустился стриминговый сервис Disney+, на котором компания выложила библиотеку множества своих фильмов, включая, разумеется, и все картины по «Звёздным войнам». Наблюдательные зрители тут же принялись изучать, какое именно издание попало на серверы Disney. И вот что заметили — сцену «Хан стреляет первым» снова перерисовали!

Oh my god. This is not a joke. pic.twitter.com/RMkh7Blg7D

— Star Wars Visual Comparisons (@StarWarsVisComp) November 12, 2019