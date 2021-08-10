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    Вэл Килмер о «Бэтмене навсегда»: мой энтузиазм подавил костюм Темного рыцаря

    10 августа 2021
    10.08.2021
    847
    0 минут на чтение
    Вэл Килмер о «Бэтмене навсегда»: мой энтузиазм подавил костюм Темного рыцаря

    Недавно на Amazon Prime Video вышел документальный фильм, посвященный карьере Вэла Килмера. И в нем актер рассказал о своем опыта работы над «Бэтменом навсегда», где он сыграл Темного рыцаря.

    По его словам, тогда роль Бэтмена была мечтой каждого актера, поэтому он согласился на нее, даже не прочитав сценарий.

    Но какой бы мальчишеский энтузиазм я ни испытывал, он был подавлен реальностью, где мне приходилось носить костюм Бэтмена, в котором толком не получается двигаться, а команда вынуждена тебе помогать вставать и садиться. А еще в нем ничего не слышно, поэтому через некоторое время люди перестали со мной говорить <на площадке>.

    В конечном итоге актерская игра ограничивалась тем, чтобы появляться там, где ему сказали. Поэтому он очень завидовал свободе Томми Ли Джонса и Джима Керри, которые устроили «грандиозное представление».

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    Герой оказался ему совсем неинтересен.

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