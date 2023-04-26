Видео: дайджест настольных игр Hobby World за апрель

У наших друзей из Hobby World вышел апрельский видеодайджест новинок от издательства. Бессменный ведущий Семён Пыхтеев показывает и рассказывает, во что можно поиграть в этом месяце.

Можно как следует рассмотреть компоненты «Космических городов», карты перезапущенного «Берсерка», «Книгу сыщика» для Зова Ктулху и ещё несколько свежих коробочек.

А во что из настолок играли в последнее время вы?