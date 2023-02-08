Видео: новинки настольных игр в январе

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о новинках из мира настольных игр в январе.
В выпуск попали «Прогулки с собаками», «Властелин колец. Странствия в Средиземье. Ветер войны» и другие игры.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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