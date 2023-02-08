Видео: новинки настольных игр в январе

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о новинках из мира настольных игр в январе.

В выпуск попали «Прогулки с собаками», «Властелин колец. Странствия в Средиземье. Ветер войны» и другие игры.