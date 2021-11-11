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    Новости

    Во втором сезоне «Ведьмака» Геральт будет разговорчивее

    11 ноября 2021
    11.11.2021
    668
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    Издание The Hollywood Reporter выпустило большой материал, в котором Генри Кавилл и шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич рассказали о работе над сериалом.

    Во втором сезоне Геральт будет чуть более разговорчивым — это идея самого Кавилла.

    Когда мы закончили первый сезон, всем нравилось, как ворчит Геральт. Но Генри говорил, что в книгах читатель проводит очень много времени «в голове» самого героя. Итак, как мы можем это реализовать? В то же время я хотела рассказать историю о том, как Геральт стал отцом Цири. Так что эти две идеи чудесным образом соединились. Персонаж открывается, чтобы Цири могла доверять ему и говорить о своих чувствах.

    Также Генри рассказал о травме, которую он получил во время съемок второго сезона в конце декабря 2020 года, — актер порвал подколенное сухожилие.

    Было трудно работать с травмой. Потому что я хотел сделать как можно больше. Я знаю, насколько важно было для всех выполнить работу. Приходилось между состояниями «Да, давай поднажмем» и «Эй, если я перестараюсь, то моей карьере в боевиках придет конец». Это был худший момент в моей профессиональной карьере за прошлый год.

    «Ведьмак» вернется на экраны 17 декабря — все эпизоды выйдут сразу.

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