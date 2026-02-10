КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
Сатоси Кон и его умное безумное аниме
Лучшая фантастика: 100 фильмов, которые нужно посмотреть
Встречайте Чоппера в трейлере второго сезона «Ван-Писа» от Netflix

Дмитрий Кинский
10 февраля 17:07
1 минута на чтение
Netflix выпустил полноценный трейлер второго сезона «Ван-Писа», в котором показали нового члена Пиратов Соломенной Шляпы — Чоппера.
В продолжении сериала к актерскому составу присоединились Лера Абова, Дэниел Ласкер, Камрус Джонсон, Джаззара Джаслин, Дэвид Дастмалчян и другие.
«Ван-Пис» от Netflix уже продлили на третий сезон. В нем вторым шоураннером станет Иэн Строукс вместо Мэтта Оуэнса.
Шоу вернется на экраны 10 марта 2026 года.
Дмитрий Кинский

