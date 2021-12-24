Вышел 41 том «Берсерка» покойного Кэнтаро Миуры

В Японии вышел 41 том «Берсерка», который включает в себя последние главы за авторством Кэнтаро Миуры, ушедшего из жизни весной 2021 года.
Это первый том в серии после смерти Миуры — и за три года в целом.
Его реклама появилась в газетах вроде американской The New York Times, французской Le Monde и японской Asahi Shimbun.
В послесловии журнала Young Animal сказано, что будущее манги все еще не определено. Редакция отдаст приоритет тому, как бы поступил на ее месте сам мангака.
Напомним, Кэнтаро Миура умер 6 мая из-за острого расслоения аорты.
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