Вышел 41 том «Берсерка» покойного Кэнтаро Миуры

В Японии вышел 41 том «Берсерка», который включает в себя последние главы за авторством Кэнтаро Миуры, ушедшего из жизни весной 2021 года.

Это первый том в серии после смерти Миуры — и за три года в целом.

Его реклама появилась в газетах вроде американской The New York Times, французской Le Monde и японской Asahi Shimbun.

В послесловии журнала Young Animal сказано, что будущее манги все еще не определено. Редакция отдаст приоритет тому, как бы поступил на ее месте сам мангака.

Напомним, Кэнтаро Миура умер 6 мая из-за острого расслоения аорты.