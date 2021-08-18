Warner Bros. готовит полнометражный мультфильм про Женщину-кошку

Warner Bros. Animation показала первый кадр из грядущего полнометражного мультфильма Catwoman: Hunted — следующего анимационного проекта студии по комиксам DC.

Hunted описывается как фильм в аниме-стилистике. В центре сюжета окажется Женщина-кошка, пытающаяся похитить бесценную вещицу. Её предстоит столкнуться с целой плеядой злодеев, агентами Интерпола и даже Бэтвумен.

Кошку озвучит Элизабет Гиллис, Бэтвумен — Стефани Беатриз. Среди злодеев ожидаются Чёрная маска, Соломон Гранди, Талия Аль-Гул, Чита и многие другие.

Фильм ставит Тэрасава Синсукэ, сценарий написал Грег Вайсман.

Релиз ожидается в начале 2022-го.