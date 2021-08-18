Warner Bros. готовит полнометражный мультфильм про Женщину-кошку

Warner Bros. Animation показала первый кадр из грядущего полнометражного мультфильма Catwoman: Hunted — следующего анимационного проекта студии по комиксам DC.
Hunted описывается как фильм в аниме-стилистике. В центре сюжета окажется Женщина-кошка, пытающаяся похитить бесценную вещицу. Её предстоит столкнуться с целой плеядой злодеев, агентами Интерпола и даже Бэтвумен.
Кошку озвучит Элизабет Гиллис, Бэтвумен — Стефани Беатриз. Среди злодеев ожидаются Чёрная маска, Соломон Гранди, Талия Аль-Гул, Чита и многие другие.
Фильм ставит Тэрасава Синсукэ, сценарий написал Грег Вайсман.
Релиз ожидается в начале 2022-го.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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