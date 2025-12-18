Wildberries хочет сделать свой онлайн-кинотеатр

РБК со ссылкой на несколько источников сообщает, что Wildberries планирует запустить собственный онлайн-кинотеатр.
В 2025 году компания вела переговоры о покупке стриминга «Иви», который не входит ни в одну экосистему, однако его руководство отказалось от предложения, поскольку хочет развивать сервис самостоятельно.
Поэтому Wildberries собирается создать онлайн-кинотеатр с нуля. За контент в нем будет отвечать продюсер Артур Джанибекян. У его продюсерского центра Originals Production в 2026 году как раз истекает трехлетний эксклюзивный контракт с Okko.
Официально информацию никто пока не подтвердил.
