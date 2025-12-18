КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Как создавался «Аватар»: «забытый» блокбастер Джеймса Кэмерона
Фильмы и сериалы по книгам: точные экранизации фантастики и фэнтези
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино

Фильм «Бесконечная история»: сказка нашего детства
Роланд Эммерих: режиссёр-катастрофа
Wildberries хочет сделать свой онлайн-кинотеатр

Дмитрий Кинский
18 декабря 15:52
92
1 минута на чтение
РБК со ссылкой на несколько источников сообщает, что Wildberries планирует запустить собственный онлайн-кинотеатр.
В 2025 году компания вела переговоры о покупке стриминга «Иви», который не входит ни в одну экосистему, однако его руководство отказалось от предложения, поскольку хочет развивать сервис самостоятельно.
Поэтому Wildberries собирается создать онлайн-кинотеатр с нуля. За контент в нем будет отвечать продюсер Артур Джанибекян. У его продюсерского центра Originals Production в 2026 году как раз истекает трехлетний эксклюзивный контракт с Okko.
Официально информацию никто пока не подтвердил.

