Wizards of the Coast открывает игровую студию

Дмитрий Кинский
30 сентября 16:28
98
1 минута на чтение
Wizards of the Coast объявила об открытии игровой студии Wizards of the Coast Studios Inc. в канадском городе Монреаль.
Команда сосредоточится на разработке нового контента для франшизы Dungeons & Dragons и поддержке растущего портфолио игр.
Также Wizards of the Coast Studios Inc. будет тесно сотрудничать с Invoke Studios, ответственной за Dungeons & Dragons: Dark Alliance.
Компания полноценно начнет работу летом 2026 года. В течение трех лет она планирует открыть около 200 рабочих мест.

