Законы гравитации нарушены в трейлере аниме «Пузырь»

Netflix опубликовал полноценный трейлер полнометражного аниме под названием «Пузырь» (в оригинале — Bubble).

По сюжету Токио отрезало от внешнего мира после того, как в мире появились загадочные пузыри, нарушившие законы гравитации. В то же время парень Хибики встречает девушку по имени Ута, которая обладает таинственными способностями.

Режиссером выступает Тэцуро Араки, известный по «Атаке титанов» и «Пиратам „Черной лагуны”». Сценарий написал Гэн Уробути, работавший над тремя фильмами «Девочка-волшебница Мадока». За дизайн персонажей отвечает Такэси Обата, приложивший руку к «Тетради смерти».

Премьера состоится 28 апреля.