Мэтт Файрор, руководитель проекта The Elder Scrolls Online, в специальном видеоролике объявил, что в 2020 году в игре появится русскоязычная локализация. Конкретных деталей и даты он не осветил, лишь подчеркнул, что новостей стоит ждать уже в ближайшее время.

К сожалению, речь идёт только о версиях игры для PC и Mac, без консолей. Компания переведёт все тексты, диалоги и субтитры, озвучки не будет. Разработчики планируют, что будущие патчи и дополнения будут сразу выходить на русском языке.

Кроме того, компания представила кинематографический ролик нового приключения «Темноё сердце Скайрима». Оно входит в масштабное дополнение «Греймур» (Greymoor), посвящённое Западному Скайриму. По духу, что неудивительно, оно напоминает DLC Dawnguard для пятой TES.

The Elder Scrolls Online: Greymoor выходит на PC и Mac 18 мая, а на PlayStation 4 и Xbox One — 2 июня.