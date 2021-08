Жизнь и смерть в трейлере норвежского сериала Post Mortem

Netflix поделился трейлером нового норвежского сериала Post Mortem (у нас его перевели как «В Скарнесе не умирают» — по подзаголовку No One Dies In Skarnes).

Это мистический триллер с элементами чёрной комедии рассказывает о девушке по имени Халланген, которая приходит в себя на столе для вскрытия после… смерти? После она выясняется, что в её организме произошли какие-то изменения, и теперь она слышит чужой пульс и не спит по ночам. Более того, оказывается Халланген может быть причастна к серии загадочных происшествий, произошедших чуть ранее в Скарнесе — но она ничего об этом не помнит.

Все эпизоды выйдут 25 августа.