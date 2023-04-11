Зомби, акулы и зомби-акулы в трейлере Resident Evil: Death Island

В сети появился трейлер следующего полнометражного анимационного фильма по вселенной Resident Evil — с подзаголовком Death Island. Четырём главным героям серии — Леону Кеннеди, Джилл Валентайн, Крису и Клэр Редфилдам — предстоит отправиться в тюрьму «Алькатрас», чтобы остановить очередную вспышку вируса. В трейлере демонстрируют погони, перестрелки, знакомых чудовищ вроде лизунов и даже зомби-акулу!
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Постер
Премьера намечена на 7 июля. Предыдущий анимационный проект по вселенной Infinite Darkness вышел на Netflix 8 июля.
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Дмитрий Кинский | 05.04.2023 | 527
Приятного прослушивания.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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