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    Новости

    Зомби, акулы и зомби-акулы в трейлере Resident Evil: Death Island

    11 апреля 2023
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    11.04.2023
    371
    0 минут на чтение

    В сети появился трейлер следующего полнометражного анимационного фильма по вселенной Resident Evil — с подзаголовком Death Island. Четырём главным героям серии — Леону Кеннеди, Джилл Валентайн, Крису и Клэр Редфилдам — предстоит отправиться в тюрьму «Алькатрас», чтобы остановить очередную вспышку вируса. В трейлере демонстрируют погони, перестрелки, знакомых чудовищ вроде лизунов и даже зомби-акулу!

    Кадры

    Зомби, акулы и зомби-акулы в трейлере Resident Evil : Death Island Зомби, акулы и зомби-акулы в трейлере Resident Evil : Death Island 1 Зомби, акулы и зомби-акулы в трейлере Resident Evil : Death Island 2

    Постер

    Зомби, акулы и зомби-акулы в трейлере Resident Evil : Death Island 3

    Премьера намечена на 7 июля. Предыдущий анимационный проект по вселенной  Infinite Darkness вышел на Netflix 8 июля.

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     Дмитрий Кинский |  05.04.2023 |  527

    Приятного прослушивания.

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