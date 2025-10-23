КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м

Классика

Сериал Star Wars Underworld: неснятый криминальный нуар по «Звёздным войнам»
«Лестница Иакова»: культовый религиозный хоррор и предтеча Silent Hill
#подкаст#классика кино#Пол Верховен#Робокоп

Живыми или мёртвыми идём за «Робокопом» в 193 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
23 октября 14:00
25
1 минута на чтение
Положите оружие, у вас есть 30 секунд, чтобы нажать кнопку play!
Сегодня мы вновь достаём с полки пыльную VHS-кассету, чтобы обсудить старый добрый фантастический боевик 1980-х. В нём есть чёрный юмор, хлёсткие цитаты, яркие злодеи, социальная сатира, ультранасилие и, конечно же, главный герой — наполовину человек, наполовину киборг, полностью полицейский.
Сергей Серебрянский, Борис Блинохватов, Александр Ермаков и Кирилл Размыслович обсуждают франшизу «Робокоп» во всех её проявлениях: от культового фильма Пола Верховена до видеоигры Rogue City.
В этом выпуске:
• Делимся детскими травмами.
• Хвалим режиссуру Пола Верховена и операторскую работу Йоста Вакано.
• Доказываем, что «Робокоп» — настоящий киберпанк.
• Настоятельно рекомендуем посмотреть пятичасовой «РобоДок».
• Выясняем, почему сиквелы не смогли повторить успех первого фильма.
• Разбираемся, заслужил ли ремейк 2014 года столь прохладный приём.
• Перечисляем многочисленные сериалы и комиксы по «Робокопу».
• Хвалим и ругаем видеоигру Rogue City.

Предыдущий выпуск

Возвращаемся в замок Wolfenstein в 192 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

16.10.2025

207

Батины шутки про собак, воспоминания о лучших модах на RTCW и неполиткорректные комментарии о дочерях Би Джея

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

