Живыми или мёртвыми идём за «Робокопом» в 193 выпуске «Фантастического подкаста»

Положите оружие, у вас есть 30 секунд, чтобы нажать кнопку play!
Сегодня мы вновь достаём с полки пыльную VHS-кассету, чтобы обсудить старый добрый фантастический боевик 1980-х. В нём есть чёрный юмор, хлёсткие цитаты, яркие злодеи, социальная сатира, ультранасилие и, конечно же, главный герой — наполовину человек, наполовину киборг, полностью полицейский.
Сергей Серебрянский, Борис Блинохватов, Александр Ермаков и Кирилл Размыслович обсуждают франшизу «Робокоп» во всех её проявлениях: от культового фильма Пола Верховена до видеоигры Rogue City.
В этом выпуске:
• Делимся детскими травмами.
• Хвалим режиссуру Пола Верховена и операторскую работу Йоста Вакано.
• Доказываем, что «Робокоп» — настоящий киберпанк.