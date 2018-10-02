Какие сериалы посмотреть? Октябрь 2018

Октябрь — всегда самый урожайный месяц на западном ТВ. Новые сезоны многих важных сериалов стартуют именно в это время. В октябре нас ждут новый Доктор Кто, новая Сабрина, новые «Зачарованные», новые «Звёздные войны», возвращение «Каслвании» и нескончаемых «Супернатуралов», а также, как обычно, новые и старые супергерои DC и Marvel.

Доктор Кто, 11 сезон

Когда и где? 7 октября, BBC

Что? Хроно- и космоопера.

О чём? О Докторе — Повелителе Времени, инопланетянине с планеты Галлифрей. Он (а с этого сезона — она) летает туда-сюда во времени и пространстве, всюду таскает за собой спутников-землян и то и дело спасает Вселенную, Землю или что-нибудь ещё. И время от времени перерождается в новом теле.

Чего ждём? Радикальных перемен. Место шоураннера занял Крис Чибнелл, который посулил сериалу мягкий перезапуск, чтобы сделать его интересным для новой аудитории. Нам обещают много новых злодеев (старых пока использовать не будут) и сразу троих новых компаньонов. А в роли Доктора впервые оказалась женщина — Джоди Уиттакер. Но создатели уверяют, что на характер персонажа это не повлияет — Доктор останется таким же эксцентричным.

О сериале Доктор Кто — женщина. Что это меняет? Говорят, что сериал вступает в новую эпоху и никогда не будет прежним. Но так ли всё драматично?

Леденящие душу приключения Сабрины

Когда и где? 26 октября, Netflix

Что? Мистический триллер.

О чём? О Сабрине — маленькой ведьме. Но не совсем той, про которую был ситком в начале 2000-х. Оба сериала опираются на серии комиксов, только старый — на основную, в комедийном жанре, а новый — на мистический спин-офф, в котором Сабрина творит тёмную магию и сталкивается с демонами.

Чего ждём? Более мрачную и таинственную версию «Ривердейла». Судя по тизеру, нам обещают показать как школьные будни Сабрины, так и участие в зловещих ритуалах, встречи со сверхъестественными созданиями и путешествия в другие миры. Кстати, вопреки слухам, без кота Салема не обойдётся. Забавный факт: актрисе, играющей Сабрину, пришлось сниматься отдельно от кота, потому что у неё аллергия на кошек.

Оригинал был в этом топе: Самые смешные сериалы фантастики и фэнтези Потому что фантастика — это, чёрт возьми, весело!

Зачарованные

Когда и где? с 14 октября, CW

Что? Комедийная мистическая драма.

О чём? О трёх сёстрах, которые узнают, что обладают сверхъестественными способностями, потому что их мать была ведьмой. Героиням предстоит изучать оставленную матерью Книгу таинств, а также разбираться с различными проблемами — как мистического, так и бытового толка.

Чего ждём? Ещё один ремейк классики. По трейлерам видно, что создатели сериала переняли из оригинала сюжетную канву и основные особенности, но надеемся, что у них хватит таланта добавить чего-то своего. Пока что авторы обещают лишь «свержение патриархата». Впрочем, продюсеры The CW собаку съели на сериалах подобного жанра, так что шоу наверняка себя неплохо покажет.

Оригинал был в этом топе: Лучшие фэнтези-сериалы Самые известные и удачные телешоу о мечах, магии и мифических созданиях.

Кастлвания, 2 сезон

Когда и где? 26 октября, Netflix

Что? Готическое фэнтези по игре Castlevania III.

О чём? О графе Дракуле, который наслал монстров на средневековую Валахию, чтобы отомстить за сожжённую инквизицией жену. Остановить вампира берутся Тревор Бельмонт — потомок знаменитого рода охотников на нечисть, волшебница Сифа и сын Дракулы Алукард.

Чего ждём? Первый сезон вышел неплохим, но далеко не идеальным. От «Кастлвании» ждали кровавого побоища с монстрами в духе «Хеллсинга» и «Ди: Жажда крови», а получили куда больше разговоров и драк людей с людьми. Похоже, создателям не хватило времени и бюджета, чтобы развернуться. Второй сезон будет вдвое длиннее — восемь серий, так что рассчитываем на более масштабные и жуткие сцены. В трейлере на них уже намекают.

О прошлом сезоне Castlevania от Netflix: стоит ли смотреть? Это всего лишь пролог к основным событиям, так что охоты на нечисть в нём мало. Но мрачность и жестокость уже чувствуются.

Звёздные войны: Сопротивление

Когда и где? 7 октября, Disney

Что? Космическая опера, мультсериал по миру «Звёздных войн».

О чём? О молодом пилоте Сопротивления Казуде Ксионо. Действие происходит незадолго до «Пробуждения Силы», так что в сериале появятся Кайло Рен, BB-8, Лея, По Дэмерон и капитан Фазма. Последних двух озвучат актёры, игравшие их в фильмах.

Чего ждём? По трейлеру сериал пока не впечатляет. Обещанной анимешности в нём нет — создатели просто использовали метод сел-шейдинга, который «плющит» 3D-анимацию, превращая её в псевдо-2D. И завязка не блещет новизной: очередной молодой повстанец вот-вот станет блестящим пилотом, а там, глядишь, почувствует Силу… Эй, «Повстанцы» ещё остыть не успели!

Если сценаристы не припасли сюрпризов, «Сопротивление» окажется ничем не примечательным. Впрочем, один сюрприз можно предугадать. В западном фэндоме ходит теория, что По Дэмерон — гей, на это намекали даже актёры. Для большого экрана такое откровение было бы чересчур, а в сериале раскрыть ориентацию персонажа ничто не мешает.

О сериале «Звёздные войны: Сопротивление». Чего ждать от нового мультсериала? О чём могут рассказать в очередном сериале Дейва Филони и что новый анонс означает для вселенной «Звёздных войн».

Титаны

Когда и где? 12 октября, DC Universe в Америке, по миру — Netflix

Что? Мрачная супергероика.

О чём? О борьбе со злом команды героев под предводительством Дика Грейсона в образе Найтвинга.

Чего ждём? Нового взгляда на жанр. Трейлер демонстрирует обилие крови и обсценную лексику. Телевизионная супергероика с рейтингом R последний раз выходила в виде «Сверхспособностей» с совершенно иной тематикой. Жаль, что при всей мрачности в центре повествования опять группа рефлексирующих подростков. Да и компьютерная графика, похоже, не блещет. Хотя, конечно, смотря с чем сравнивать. Хуже, но больше, чем в «Одарённых», и определенно лучше, чем в Сидаб-группе.

Первенец собственного стримингового канала DC во многом определит отношение к сервису в целом. Так что мы искренне надеемся на лучшее и желаем проекту удачи.

Сериалы по DC от The CW

Когда и где? С 9 октября — «Черная молния» и «Флэш», с 14 октября — «Супергёрл», с 15 октября — «Стрела», с 22 октября — «Легенды завтрашнего дня»

Что? Супергероика по вселенной DC.

О чём? О приключениях супергероев, которые регулярно гостят в сериалах друг у друга, — супербыстрого Флэша, супербогатого Стрелы, суперсильной Супергёрл и супер… путешествующей во времени команды Легенд. Чёрная молния пока держится особняком, но наверняка тоже окажется частью этой вселенной.

Чего ждём? По большей части трэша и угара. Хотя некоторые из сериалов в прошлом году стали поднимать уровень драматургии, так что всё может быть.

Все сезоны закончились на более-менее интригующей ноте. Стрела сидит в тюрьме, а главный злодей прошлого сезона — нет. У Флэша объявилась суперскоростная дочка из будущего, а трейлер намекает на нового злодея, который не будет спидстером. Легенды выпустили в мир толпу демонов и… сказочных персонажей, с которыми им предстоит сражаться при поддержке Константина. Супергёрл готовится представить свою версию «Красного сына»: её клон, образовавшийся из тёмной материи, оказывается в Сибири. А ещё в сериале появится первый супергерой-трансгендер, которого будет играть трансгендер.

«Черная молния» же только разгоняется и особых сюрпризов не готовит. Второй сезон будет плавным продолжением первого. Тот же злодей, то же супергеройское семейство Пирсов.

Традиционный ежегодный массовый кроссовер носит подзаголовок «Другие миры», и это может сулить что угодно. Но точно известно, что в нём впервые появится Бэтвумен.

О прошлых сезонах Что там у «Сидаба»? DC-сериалы в 2018 от лучшего к худшему Рассказываем, как в этом году поживают «Стрела», «Флэш», «Супергёрл», «Легенды завтрашнего дня» и примкнувший к ним новичок — «Чёрная молния».

Сорвиголова (3 сезон)

Когда и где? 19 октября, Netflix

Что? Супергероика.

О чём? О Мэтте Мёрдоке, слепом адвокате с обостренными слухом, чутьём и чувством справедливости, который по ночам борется с преступностью Нью-Йорка. После событий «Защитников» Мэтт восстанавливается после травмы в отдалённом монастыре. По возвращении в Нью-Йорк он узнает, что на свободу выходит его заклятый враг Уилсон Фиск, и понимает, что ему пора пересмотреть свои взгляды на правосудие.

Чего ждём? Что «Сорвиголова» уделает все вторые сезоны коллег по «Защитникам» вместе взятые. Сериал всегда хорошо сочетал глубокий психологизм с крутым экшеном. Нас ждёт новая коридорная драка и откат к внешнему образу из первого сезона. Это может улучшить хореографию боёв: было заметно, что костюм Сорвиголовы во втором сезоне мешал актеру двигаться. Также ходят слухи о появлении второго главного врага Мёрдока — Меченого (Bullseye).

О прошлом сезоне «Сорвиголова», 2 сезон: больше, жёстче, стремительнее Всё, что выглядело крутым в первом сезоне, оказалось лишь подготовкой к ещё более мощному второму.

Сверхъестественное (14 сезон)

Когда и где? С 11 октября, The CW

Что? Мистика, городское фэнтези

О чём? О двух братьях Винчестерах, которые охотятся на нечисть, и об этой самой нечисти, которая за 13 сезонов неплохо прижилась среди людей.

Чего ждём? В конце прошлого сезона Люцифера, владыку ада, убили слившиеся Дин Винчестер и архангел Михаил, после чего ангел захватил тело Дина. Теперь Дин (или Михаил?) ударился в бега, все его ищут, а больше всех, конечно, Сэм Винчестер и ангел Кастиэль.