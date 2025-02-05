«Звёздный путь: Секция 31»: оплакиваем то, чем проект мог бы быть

Филиппа Георгиу , императрица и тиран из зеркальной вселенной, после приключений с командой «Дискавери» стала владелицей бара-борделя далеко за границами Федерации. Она спокойно работает под вымышленным именем, пока у неё в заведении не появляются агенты тайного подразделения Звёздного флота, известного как «Секция 31». Они убеждают Георгиу принять участие в их миссии по ликвидации оружия, способного уничтожить сразу несколько квадрантов. В ходе задания ей придётся столкнуться с собственным прошлым и воспоминаниями о временах, проведённых в Терранской Империи.

Чёрная сатира, уход в мрачный реализм, антиутопия, развенчание идеализированных образов, рассказывание истории в формате «как всё было на самом деле» — далеко не новые приёмы. Сюда можно отнести «Повелителя мух» Уильяма Голдинга — ответ на утопичный и позитивный «Коралловый остров» Роберта Баллантайна. Или, например, «Волшебников» Льва Гроссмана, где автор в каком-то роде переосмыслил Гарри Поттера, показав волшебство и магические школы в нашей, более мрачной реальности. Студенты-чародеи тут же стали выпивать, учёба утратила всякую романтичность, а во вселенной заработала подпольная магия.

В современной телеиндустрии лучшим проявлением подобного творческого приёма стали «Пацаны». Сериал встряхнул жанр традиционной супергероики, показав сверхлюдей с неоднозначной, даже с неприглядной стороны. Это расширило границы затухающего жанра и вдохнуло в него новую жизнь.

Поэтому идею погружения в мрачные тайны способной игнорировать все уставы и директивы «Секции 31» не назовёшь плохой. Наоборот, она довольно перспективная. Тем более что этот галактический аналог КГБ впервые показали в одном из поздних сезонов ставшего уже классическим сериала «Глубокий космос 9».

«Мы боремся с опасностями, угрожающими существованию Федерации. Знай вы, сколько жизней мы спасли, вы бы согласились, что цель оправдывает средства. Я не боюсь обходить правила, когда ситуация того требует». © Лютер Слоун, Секция 31

Заглянуть за рамки этических норм франшизы, испытать на прочность заложенные ещё Родденберри идеалы, поразмышлять над тем, в какой критический момент Федерация будет готова поступиться принципами. А потом, вероятно, прийти к выводу, что благодаря вере разных людей в лучшее и совместной работе над будущим можно преодолеть любой кризис. Именно такие темы могла бы поднять «Секция 31» в какой-нибудь другой вселенной. Но в нашей реальности всё, казалось бы, говорило о том, что запускать проект не стоит.

Начнём с того, что никто даже не интересовался этой историей, пока исполнительница роли Филиппы Георгиу Мишель Йео не предложила создать спин-офф про её персонажа, ведь ей так понравилось играть экс-тиранку и шпионку. Продюсер Алекс Курцман активно поддержал идею, но решил сначала выпустить третий сезон «Дискавери», в котором можно было подогреть концепцию. В итоге задумку попросту сожгли — создатели «Дискавери» полностью перечеркнули то, как представили организацию в «Глубоком космосе 9». Хотя чего ещё ждать от авторов милитаристского и рушащего каноны шоу?

Определённо, когда тираны уходят на покой, они уходят в сферу услуг

Затем пандемия, череда переносов, ребрендинг CBS в Paramount+ и плотный график Мишель Йео (особенно после получения «Оскара» за «Всё везде и сразу») заставили шоураннеров спешно впихнуть отснятый для сериала материал в скомканный полнометражный фильм. «Творение» сразу выбросили на стриминг, разумно (умеют же хоть иногда думать!) не помышляя о кинотеатральном релизе.

Причём начало картины даже интригует, помещая нас в далёкое прошлое главной героини. Мы видим, как она совершает два самых страшных греха по Данте (убийство и предательство) ради власти и титула Императора. Ещё в старых ветках франшизы нам показывали всю жестокость Зеркальной вселенной, и такой старт позволяет понять, из-за чего жители Терранской Империи теряют всю человечность.

Но первая мощная сцена фильма становится и последней. Далее мы начинаем скакать по вторичным незапоминающимся локациям. Вот клуб-бордель с налётом «Кантины» из «Звёздных войн», владелица которого Филиппа Георгиу, вот — мостики полуразрушенных кораблей, а вот — некая безызвестная, ничем не выделяющаяся планета и космическое пространство в момент экшен-сцены.

От знакомства Георгиу со своими напарниками веет попытками повторить стиль Джеймса Ганна. Причём сцена должна была показать нам, насколько Филиппа опытный и опасный тактик и стратег, но в итоге отрывок выставляет всех агентов «Секции 31» неспособными оценить ситуацию идиотами. Потому что они с чего-то решили, что смеющийся во всё горло вулканец не вызовет подозрений, особенно у Георгиу , хотя вся галактика знает: представители этой расы всегда сдерживают эмоции. Разумеется, это оказывается не соотечественник Спока, а нанокиец Фазз, инопланетянин размером с микроб, в вулканском эксцентричном робокостюме (такой идеи мы не видели нигде со времён, кхе-кхе, «Людей в чёрном»).

Шутки, где персонажи переспрашивают сказанное или комично угрожают друг другу, прилагаются

Остальные персонажи под стать, причём все они — отсылка к хорошим проектам по «Звёздному пути». Хамелоидный оборотень Квази (привет, «Звёздный путь VI: Неоткрытая страна»), дельтанийка Мелле («Звёздный путь: Фильм»), робо-воин Зеф, переживший евгенические войны аугмент Алок (эпизод «Космическое семя») и, внимание, ещё юная лейтенант Рэйчел Гарретт из «Следующего поколения». Значительный кусок фильма все орут и задевают друг друга за живое. Персонажи могли бы получить хоть какое-то развитие, будь это сериал, но в итоге остались на уровне базовых заготовок.

Георгиу на самом деле недалеко от них ушла. В «Дискавери» и в начале своего сольника персонаж вызывает интерес, но быстро скатывается в антигероиню, которая извивается и кривляется, пытаясь показать ехидство и психологическое превосходство над противником. Она отличается от своей молодой версии из начала так же, как Гарри Мадд от Хана Нуньена Сингха, ну или гиены от Шрама. Не сказать, что Мишель Йео играла вполсилы, просто её персонажа так прописали.

Чтобы показать всю опасность Георгиу, в фильм добавили поедание глаз. Определённо, Дукату и Хану не хватало таких сцен

События происходят также весьма заурядные. Суперопасное оружие оказывается из родной зеркальной вселенной Георгиу . Героиня понимает, что кто-то попал сюда так же, как она. В ходе поисков случается пара взрывов, внутри группы находится предатель, команда выбирается из, казалось бы, безнадёжной ситуации, а главным злодеем оказывается человек из прошлого Филиппы.

Вторичный сценарий могли бы перекрыть атмосфера, визуал и эффекты, но и они максимально шаблонные. Передать дух вселенной пытались через отсылки, как, например, Рэйчел Гарретт, или минутное появление жителя планеты Черон (эпизод TOS «Пусть это будет полем последней битвы»). Но для новой аудитории они ничего не значат. Да и часть трекки это не порадует, а разозлит, потому что пасхалки никак не выстреливают, как это происходит в хорошем проекте «Пути» наподобие «Нижних палуб». Авторы хотели показать, что знакомы с первоисточником, но с тем же успехом можно прочесть статьи о персонажах в «Википедии».

Видимо, вскоре после службы в борделе ты начнёшь рассказывать Кирку о тяготах гражданской войны на родной планете

В итоге мы получили вторичный коктейль из «Стражей Галактики», «Отряда самоубийц» и «Звёздных войн», лишь немного приправленный знакомыми образами и терминами из «Звёздного пути».

Обидно, что проект с неплохим заделом не оправдался как часть «Звёздного пути». Но фанаты этого, если честно, и не ждали. Вдвойне ужасно, что он не тянет даже просто на смотрибельный фильм. Я искренне поставила перед собой цель посмотреть «Секцию 31» как самостоятельное кино, а не как часть любимой франшизы, но провалила миссию. С толикой удовольствия его можно смотреть только в компании друзей, чтобы либо знатно посмеяться, либо сыграть в игру «узнал клише — выпил шот». Единственное, что может оправдать «Секцию 31», — продление прав на франшизу, благодаря чему ещё могут появиться хорошие проекты по «Звёздному пути». Главное, не подпускать к ним Алекса Курцмана даже на расстояние варпового перелёта.

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