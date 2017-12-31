Я всегда ненавидел сочинять стандартные поздравительные тексты: «Новый год — время волшебства! В это время сбываются все мечты, люди становятся добрее и хочется верить в магию!» Тьфу, я всё-таки это написал. Нет, мечты на Новый год не сбываются, если только богатый дядюшка не подарил вам iPhone X, а вы как раз «яблочник». Люди не становятся добрее, они просто пьяные — и от этого могут как подобреть, так и полезть в драку. Всерьёз верить в магию вместо науки в нашем мире вредно: попадёшь в лапы мошенников-экстрасенсов, а то и в секту. Новый год и Рождество на Земле — это время скидок и трат, оглушительно шумных фейерверков и тазов с оливье, которые нужно будет доедать ещё неделю. Но всё это — в нашем мире. На то и существует фэнтези, чтобы мы могли представить себе мир, не похожий на наш. Более интересный и в каком-то смысле лучший (даже если там водятся драконы и тёмные властелины, грозящие устроить апокалипсис). Там есть всё, что мы хотим видеть в настоящем новом году: от красивого волшебства до приключений, увлекательных, но всё же не смертельных. Фантастика не просто помогает сбегать от реальности. Она меняет саму эту реальность. Да, наши представления об идеальном Новом годе с волшебством и летающим на санях дедом тоже фантастические. Однако любая хорошая фантастика ещё и показывает нам цель, к которой стоит стремиться. Может быть, наша заметка побудит вас провести Новый год по-новому, по особенному — к примеру, костюмированный или ролевой. И тогда он для вас действительно будет волшебным.

Страшдество в Плоском мире

В Плоском мире Терри Пратчетта смену года отмечают Страшдеством, которое наступает 36 декабря. Оно похоже на наше Рождество: спиртное льётся рекой, магазины в Анк-Морпорке устраивают распродажи, а горожане (особенно члены Гильдии Попрошаек) колядуют на улицах и поют песни. Дети ждут подарков и вешают на камин носок побольше. Только принесёт их не добродушный старичок, а хтоническая антропоморфная сущность по имени Дед Кабан. Он разъезжает в упряжке, запряжённой дикими кабанами, обладает массивными бивнями и носит красно-белый полушубок, символизирующий кровь и снег.

Но Дед не кровожадный – особенно если найдёт под ёлкой добротный пирог с мясом. Верить в Деда Кабана очень важно – иначе солнце может больше не взойти. Традиционным страшдественским угощением в Плоском мире считаются блюда из свинины, а дома украшают гирляндами сосисок. В страшдественскую ночь ведьмы не должны покидать своих домов, но, как и другие правила, это остаётся на усмотрение самих ведьм.

Торжество в «Футураме»

К 3000 году, если верить «Футураме», земное Рождество изменилось по содержанию, но не по форме. Называется оно «Торжество» (Xmas), его традиционное дерево – пальма (потому что хвойные деревья погибли из-за глобального потепления). Но в его канун близкие всё так же обмениваются подарками, а Санта-Клаус остаётся олицетворением праздника. Вот только ещё он символизирует страх и наказание за дурные проступки.

Оказывается, в 2801 году был изготовлен Робо-Санта, который должен был справедливо оценивать поступки людей, награждать послушных и порицать проказников. Но из-за сбоя в программе критерии Санты завысились, и он всех стал считать плохими. В Торжественскую ночь он рыщет по Земле на своих робо-санях, расстреливая тех, кому не посчастливилось оказаться у него на пути, велосипедами из своего ружья. Живёт Робо-Санта на Северном полюсе планеты Нептун, управляет сильно пьющими эльфами-нептунианцами и наблюдает за Землёй с экрана монитора.

Зимний Покров в Азероте (WoW)

Праздник Зимнего Покрова наступает в мире Warсraft, когда по зову жителей с Пастбищ Дымного Леса над городами и лесами пролетает Дедушка Зима и укутывает землю белым одеялом. Больше всего этому радуются дворфы и таурены: они считают, что это знаменует скорое обновление и перерождение всего сущего. По их легенде, Дедушка Зима дарит подарки всем, кто приветствует его и радуется, забыв о спорах и раздорах. Поэтому на несколько дней воцаряется мир. Войны прекращаются, все щедро делятся вкусной едой и дарами. А ещё следят за тем, чтобы вовремя кормить Зиму: у Дедушки от полётов разыгрывается зверский аппетит.

Другие народы не так серьёзно относятся к происходящему: для них прибытие старика — повод, чтобы повеселиться и обменяться подарками, не вкладывая в это особый смысл. Можно искать похищенных оленей или расследовать дело об украденных подарках, угощаться молоком с печеньем или наблюдать за шествием снеговиков. А если удастся найти устройство “PX-238 Чудовольт Мороза”, можно самому на время превратиться в праздничного гнома!

Новый год в Ехо

А вот в магическом городе Ехо из книг Макса Фрая Новый год вообще не праздник. Жители не столько стараются встретить приходящий год, сколько избавиться от уходящего и оставить в нём побольше забот и проблем. Здесь принято говорить не «С новым годом!», а «Ещё один год миновал».

Поэтому незадолго до Последнего Дня Года все резко вспоминают про кучу невыполненных дел, долгов, обещаний и в срочном порядке стараются эту кипу разгрести. Тут уж как-то не до праздничного настроения. Лучше самого автора это состояние описать не получится: «Словом, Последний День Года – это не праздник, а дурацкий повод внезапно начать и так же внезапно прекратить суматошную деятельность».

Новый год в НИИЧАВО

В научно-исследовательском институте чародейства и волшебства, описанном в книгах братьев Стругацких, новый год тоже отмечают не под ёлочкой с мандаринами и водкой, а на работе, новыми трудовыми свершениями. Магистры НИИЧАВО не могут долго оставаться без любимого дела, тем более что от безделья у настоящего волшебника вырастает шерсть на ушах. Рыжая, может, даже с прозеленью. Поэтому чародеи создают дублей, которые веселятся вместо них на застольях, и спешат обратно в любимый НИИ. Недаром их девиз — «Понедельник начинается в субботу».

Именно вторая, новогодняя часть повести легла в основу сценария, который братья Стругацкие хотели экранизировать. В итоге им пришлось написать самостоятельную историю, которая превратилась в мюзикл «Чародеи». Но и он стал в России новогодней классикой.

Святки в «Гарри Поттере»

Волшебники в мире Джоан Роулинг празднуют Рождество во многом так же, как и мы, маглы. Только для них этот праздник давно потерял религиозное значение, если когда-то и имел. К слову, торжественный бал, который устроили в Хогвартсе по случаю Турнира трёх волшебников, называется не рождественским, а йульским — в честь Йуля, дня зимнего солнцестояния, который отмечается в самую длинную ночь в году, с 21 на 22 декабря. Эту отсылку к языческим традициям в русском переводе замаскировали словом «святочный».

Однако в остальном традиции наших миров не так уж отличаются. На время зимних праздников объявляются каникулы, ученики разъезжаются по домам, а для тех, кто остаётся, 25 декабря учителя устраивают Рождественский пир. И, конечно, маги украшают Хогвартс ёлками и огнями так же, как мы украшаем свои дома. Только у них огни лучше, потому что они волшебные.