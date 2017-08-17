Сундук приключений. Rogue-like на кубиках

Поход в подземелье за сокровищами дракона требует тщательной подготовки. Для подбора партии и наполнения инвентаря необходимы время и деньги. Но иногда для утоления жажды приключений бывает достаточно и горстки шестигранных кубиков, умещающихся на ладони. А для игры в «Сундук приключений», кроме кубиков, пары карт и жетонов, вам ничего и не понадобится.

Dungeon Roll Жанр: филлер, кубическая бродилка по подземельям

Автор: Крис Дарден

Художники: Роб Ланди, Райан Джонсон, Эрик Дж. Картер

Издатель в России: Hobby World

Количество игроков: 1–4

Возраст игроков: от 8 лет

Длительность партии: 10–20 минут

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Подготовка к забегу в логово дракона здесь предельно легка и стремительна. Стоит только выбрать карту персонажа и бросить белые кубики для сбора партии, как вы уже стоите на первом уровне пещеры, и к вам катятся чёрные кубики повелителя подземелья. В партии с несколькими игроками эта роль достаётся соседу слева, но при желании игрок, как и в сольном режиме, легко может отыгрывать её сам.

По очереди отправляясь в глубины подземелья, игроки совершают по три приключения каждый. После этого игра завершается, и победителем становится тот, кто набрал больше всех опыта. Ход игрока состоит из одного полного приключения в пещере глубиной до десяти уровней. Текущий уровень отмечается единственным в игре десятигранным кубиком. Прохождение каждого из этажей разделено на несколько условных фаз.

В фазу монстров приключенец использует выпавшие белые кубики, обозначающие его сопартийцев, чтобы победить встретившихся на пути монстров. Разыгрывать эффекты своих кубиков можно в любой последовательности. Задействованные таким образом кубики откладываются в отдельную зону — на кладбище. Воспользоваться ими в обычном порядке будет уже нельзя, разве что разыграв особые эффекты. Одним из самых полезных эффектов на кубике приключенца обладает свиток. Благодаря ему игрок может перебросить любое количество кубиков — как своих, так и повелителя подземелья. Исключение придётся сделать лишь для граней с драконьими головами, которые при каждом броске чёрных кубиков откладываются в отдельную зону — логово дракона. Чем их больше — тем ближе пробуждение огнедышащего стража подземелья!

На остальных гранях белых кубиков представлены спутники приключенца. В обычной битве каждый из них способен нейтрализовать лишь один кубик противника, но, оказываясь наедине со своим злейшим врагом, некоторые способны на настоящие подвиги. Так, воин сражается с любым количеством гоблинов, клирик избавляется от скелетов, а маг уничтожает всех слизней. Лучше всех в бою, бесспорно, стражи, способные победить любое количество монстров одного вида.

Разделавшись с нечистью, плавно переходим к главному — фазе добычи. Самое время оглядеться и поискать сундуки и волшебные зелья. И вот тут нам особенно пригодятся навыки вора. Ничем не выдающийся в бою, он, однако же, способен удивить, порывшись сразу во всех сундуках на уровне — за то же время, пока воин, клирик или маг успеют открыть лишь один. Не отстаёт от вора по мастерству и страж, наводя на мысли о своём прошлом. Каждый вскрытый сундук позволяет игроку вытянуть из коробки один случайный жетон сокровища. В дальнейшем такой жетон может облегчить прохождение благодаря своей разовой способности или же принести дополнительные очки опыта в конце приключения.

Что ждёт героев? Есть только один верный способ это выяснить — выбить дверь и смело войти в темноту

Что подсыпано в волшебные зелья, никто точно не знает, но любой из сопартийцев способен справиться только с одной бутылочкой. При испитии эликсира белый кубик так же, как и в бою, отправляется на кладбище. В награду приключенец может забрать с кладбища любой белый кубик, присоединив его к партии желаемой гранью вверх. Так один сопартиец превращается в другого. Магия, что тут ещё скажешь!

Гремя сундуками и разбивая склянки, легко разбудить дракона. Если к этому моменту в логове находятся хотя бы три кубика, дракон просыпается, чтобы утихомирить непрошеных гостей. Для победы над разъярённым монстром необходимы совместные усилия трёх сопартийцев разных специализаций. Если таких нет, придётся пожертвовать частью сокровищ.

При успешном исходе битвы игрок получает одно очко опыта и жетон сокровища, вытянутый из сундука случайным образом. Самое время решить, что делать дальше во время фазы перегруппировки. Игрок может выбрать отдых в таверне — тогда он получит очки опыта и закончит текущее приключение, уступив дорогу другому игроку. Решив продолжить исследование, он отправится на следующий уровень вместе с оставшимися сопартийцами. Их ждут более суровые испытания, ведь с каждым новым уровнем выбрасывается всё больше кубиков подземелья. Более того, если дракон так и не был разбужен, все кубики остаются в логове и тем самым усложняют путь героям. Но вполне возможно, что вместо толпы монстров им встретятся горы сокровищ и опыта. И есть только один верный способ это выяснить — выбить дверь и смело войти в темноту.

Механика игры, как легко понять, почти целиком строится на случайности. Однако игрокам остаётся достаточно пространства для манёвра при решении той или иной игровой ситуации. Добавляют интереса и уникальные умения приключенцев. Каждый обладает постоянно действующим навыком, а также способностью, доступной всего раз за приключение. Кроме этого, с накоплением определённого количества опыта персонаж становится мастером, а его карта переворачивается обратной стороной, содержащей более сильные свойства.

Помимо большого влияния случайности, основные минусы игры — полное отсутствие взаимодействия между игроками, а также долгое ожидание своего хода при игре компанией. Ну и, на наш вкус, мрачное и невыразительное оформление карт персонажей. Хотя, возможно, это сделано намеренно, для нагнетания атмосферы.

А вот качество компонентов русского издания на высоте. В исполнении карточек и жетонов придраться не к чему, а кубики здесь практически как в зарубежной версии. Разве что в локализации пропали карты с зонами кладбища и логова дракона, но особых неудобств это не доставляет. Кроме этого, в отличие от оригинала, оформленного под высокий сундук, русская коробка имеет прямоугольную форму, но всё равно отличается необычным форматом с откидывающейся крышкой. И из этого сундука по-прежнему интересно тянуть сокровища.

Итог: миниатюрная игра про приключения в подземельях с пробуждающимся драконом. С высокой долей случайности, но при этом предоставляющая игрокам поле для действий. Быстрая, понятная и реиграбельная благодаря наличию нескольких персонажей. Предельно компактная и с качественными компонентами. Всего этого достаточно для хорошего филлера, который всегда можно держать под рукой.

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Сундук приключений. Rogue-like на кубиках удачно быстрые партии

простые правила

качественные компоненты неудачно нет взаимодействия между игроками

долгое ожидание хода при игре от трёх человек

невыразительное оформление карт 2017-08-17 7 достойно

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