А.С. Байетт «Чудеса и фантазии»

Объединённые под одной обложкой три сборника британской писательницы, исследующие различные грани волшебных сказок и «рассказов о сверхъестественном».

A.S. Bayett

The Djinn in the Nightingale’s Eye, Elementals: Stories of Fire and Ice, Little Black Book of Stories

Сборник

Жанр: литературная сказка, магический реализм

Выход оригинала: 1994, 1998, 2003

Художник: И. Кучма

Переводчики: В. Ланчиков, А. Псурцева, Д. Псурцев и другие

Издательства: «Иностранка», «Азбука-Аттикус», 2017

Серия: «Большой роман»

544 стр., 5000 экз.

Похоже на:

Анджела Картер «Кровавая комната»

Кэтрин Валенте «Сказки сироты»