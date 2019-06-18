Алексей Верт «Гонки химер»: «Формула-1» мира фэнтези

Марко Алхемчар живет в удивительном мире, где алхимия существует наряду с традиционными науками (и в какой-то мере их заменяет). У Марко есть химера по имени Тия, которую однажды создал его отец, и он увлекается гонками химер — впрочем, в этом мире ими увлекаются все. Однажды герою и его химере выпадает уникальная возможность вступить в команду, участвующую в гонках. Это становится началом весьма запутанной, но увлекательной истории.

Жанр: подростковое фэнтези, спортивная драма, детектив

Издательство: «Эксмо», 2019

Серия: «Young Adult. Виртуальные гонки Алексея Верта» • «Гонки химер», часть 1

Похоже на: Крессида Коуэлл, цикл «Как приручить дракона» • Хирому Аракава, манга «Стальной алхимик»

На первый взгляд роман напоминает «Стального алхимика» — ассоциации настолько сильные, что даже ожидаешь какого-нибудь сюжетного хода, связанного… скажем так, с травмой героя. Но, к счастью, обошлось без этого. Однако сходство антуража мнимое: в мире Алексея Верта алхимия проработана иначе, чем у Хирому Аракавы. Из ассоциаций нельзя не упомянуть и Беззубика из «Как приручить дракона»: Тия выглядит иначе (самое главное — у нее нет крыльев), но ведет себя весьма схожим образом. Её, такую обаятельную, просто невозможно не полюбить.

По жанру «Гонки химер» — спортивная драма с небольшой примесью детектива. Но, хоть примесь и небольшая, автору удается до самого финала держать интригу. Пока читатель вместе с Марко разыскивает в команде и вокруг нее загадочных саботажников, подозревать можно абсолютно всех, потому что у каждого второстепенного персонажа есть четко прописанные мотивы и интересы, позволяющие относиться к нему как минимум настороженно. Этих персонажей довольно много, но при этом у каждого свое неповторимое лицо и собственная, пусть даже маленькая, партия в оркестре.

Ещё хороша проработка антуража. Помимо всего, что связано с гонками, продумано множество аспектов мира, которые и делают его самобытным. Учтены, помимо технологий связи и печати, такие нетривиальные вещи, как криминалистическое исследование места преступления и даже кажущиеся мелочи вроде гоночного «мерчанздайза» и особого дверного замка.

Химеры рванули с места, пробежали совсем чуть-чуть и покатились вниз с глинистого склона. Большой белый Лигр скользил, широко расставив лапы. Длинноклювый Птер бил кожистыми крыльями и ухитрялся лишь слегка касаться поверхности, подруливая хвостом. Ещё две чужие химеры столкнулись и неслись вниз меховым шаром. Марко растерялся от происходящего, и дело даже не в количестве изображений. Когда он был зрителем, ухитрялся замечать все детали, оценивать одновременно, что творится во всех углах экрана, и даже анализировать ход гонки. Теперь же его хватало только на то, чтобы судорожно пытаться понять, не отстаёт ли Тия? Как она там вообще? Есть шансы?

Прототипом города Цатхеринограда, в котором начинается действие книги, стал Екатеринбург. Внимательный читатель обнаружит в тексте самые популярные места для гуляния, торговые центры, улицу Вайнера и даже кафе с булочками «циннабон». А ближе к концу романа герой попадает в некую Новосиберию… так что жителям Новосибирска тоже должно понравиться волшебное и странное место, в которое автор превратил их город.

Герою на протяжении романа приходится решать разнообразные этические вопросы. Тут и гуманность по отношению к своему подопечному, и верность дружбе, и выбор, который необходимо делать в тот момент, когда стоишь на распутье и понимаешь, что одна из лежащих перед тобой дорог ведет к славному будущему, но за него придется платить. Да, время от времени герой поступает немного наивно и сумбурно. Но ведь он почти ребенок — он просто учится, в том числе и на собственных ошибках. Радует, что к финалу Марко взрослеет и меняется, что намекает на возможность продолжения его истории на совершенно ином уровне.

«Гонки химер» — явно первый роман в задуманном цикле, но при этом самостоятельная книга с совершенно внятной структурой, продуманным развитием событий и нормальной кульминацией, за которой наступает развязка, а не обрыв повествования на самом интересном месте. Сюжетная претензия лишь одна: развязка детективной линии получилась несколько скомканной. Кажется, ее можно было или расписать подробнее, или подать как-то иначе, чтобы у читателя не возникло ощущение: «И это всё?..»