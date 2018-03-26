Артбук «Искусство Гвинт. Ведьмак. Карточная игра»

Народы Северных королевств, Нильфгаарда, островов Скеллиге и Скоя’таэли совершенно не похожи друг на друга. Но все они не чужды одной незамысловатой забаве — карточной игре гвинт, которая позволяет продемонстрировать свои полководческие таланты и померяться с противником силами, избегая баталий и кровопролития.

The Art of the Witcher: Gwent Gallery Collection

Жанр: Артбук

Выход оригинала: 2017

Издательство: «Белый единорог», 2017

248 стр., тираж не указан

Похоже на:

артбук «Мир Ведьмака»

артбук «Искусство Dragon Age. Инквизиция»

В 2013 году состоялся релиз Hearthstone: Heroes of Warcraft, которая стала первым примером оглушительно успешной компьютерной карточной игры — до того момента они считались весьма нишевыми. Само собой, множество разработчиков тут же бросились создавать свои карточные игры, стремясь повторить достижения Blizzard. В числе таких разработчиков оказались и поляки из студии CD Projekt RED, подарившие нам великолепную трилогию «Ведьмак». В третью часть авторы добавили мини-игру гвинт, которая упоминалась ещё в романах Сапковского.

В третьем «Ведьмаке» практически любой мало-мальски значимый персонаж, встречавшийся Геральту, предлагал ему сыграть партейку, и при желании можно было посвятить сбору карт едва ли не больше времени, чем спасению Цири и войне с Дикой Охотой. По всей видимости, среди игроков нашлось немало тех, кто всерьёз увлёкся гвинтом, так что студия решила доработать его и выпустить в качестве самостоятельной условно-бесплатной игры. Стать серьёзным соперником Hearthstone «Гвинт» пока что не смог, но своих поклонников завоевал. Залогом тому стал не только популярный мир, но и интересная игровая механика, а также красота игры, оценить которую помогает артбук «Искусство Гвинт» — на его страницах собраны лучшие работы, созданные художниками CD Projekt RED.

Артбук разделён на семь глав. Первые пять посвящены играбельным фракциям, а оставшиеся две рассказывают о нейтральных и особых картах. Как ни странно, о самой игре на страницах книги говорится очень немного. Во вступлении к каждой главе нам коротко рассказывают о фракции и её особенностях, но стоит закончить с ними, и мы просто погружаемся в мир «Ведьмака».

Поклонникам оригинальных романов будет особенно приятно увидеть некоторых старых знакомых, которые не появлялись в играх

Большинству иллюстраций отведена отдельная страница, а в случае с батальными сценами иногда и целый разворот. Это позволяет в подробностях рассмотреть картины, обращая внимание на мельчайшие детали. Поклонникам оригинальных романов Анджея Сапковского будет особенно приятно увидеть некоторых старых знакомых вроде Кагыра или Мильвы, которые не появлялись в играх ведьмачьей серии.

К сожалению, некоторые иллюстрации, на которых изображены не самые важные персонажи, собраны по четыре штуки на одной странице, и тут уже сложно в полной мере оценить мастерство художников. Зато все крупные иллюстрации сопровождаются комментариями на пару абзацев, которые обычно не связаны непосредственно с «Гвинтом», а рассказывают об изображённых персонажах или о работе иллюстраторов. Комментарии не слишком подробные, но интересные — составители «Искусства Гвинт» неплохо выдержали баланс между иллюстрациями, которым, конечно, отведено основное внимание, и текстами, их дополняющими.

Итог: редкий пример игрового артбука, способного привлечь даже тех, кто совершенно равнодушен к игре, которой он посвящён. Если вам просто интересна вселенная «Ведьмака», этот артбук станет отличным пополнением книжной коллекции.

Истории Гвинта Пока что «Гвинт» предлагает игрокам только состязательный режим, но в обозримом будущем разработчики планируют добавить в него и сюжетные миссии. Первая кампания получит название «Кровная вражда» и поведает историю нового персонажа — правительницы двух северных королевств Мэве, которой предстоит отразить вражеское нашествие.

Мы хотели показать игрокам больше, чем они видели в наших предыдущих играх. Это было невероятно трудно, но и интересно, учитывая, что на каждой карте было лишь одно изображение, которое и должно рассказать всю историю. Помня об этом, мы приложили немало усилий для создания выразительных иллюстраций, которые бы привлекали даже игроков, не знакомых с миром ведьмака.