Алексей Большанин, Юлий Буркин «Битлз» in the USSR, или Иное небо»

Интересно, как бы преобразился мир, если бы Джона Леннона не убили? А если бы «Битлз» воссоединились и отправились с концертной программой в СССР? Предположим, что музыканты действительно оказались в Москве 1980-х. С кем бы они тогда встретились, каким оказался бы их гастрольный маршрут, а главное — какое отношение к нему имела бы теория о параллельных мирах?

Роман

Жанр: альтернативная история

Издательство: «Пальмира», 2017

336 стр., тираж не указан

Похоже на:

Борис Бондаренко «Пирамида»

Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу»

Как притягательно звучит «если бы». Если бы Джон Леннон остался жив, у «Битлз» появился бы шанс на воссоединение, на новые песни, на новые концерты… Кто из фанатов группы об этом не мечтал? Кто не задумывался, как это повлияло бы на историю эстрадной музыки — да и на мировую историю в целом? Юлий Буркин и Алексей Большанин предлагают читателям погрузиться в мир, где «Битлз» живее всех живых, — только вот какую цену за это придётся заплатить, сначала непонятно. Потому что бесплатно и «просто так» ничего не бывает.

Сюжет романа можно разделить на две части. Первая — повествование о приключениях музыкантов, которые, по сути, оказались политическими заложниками в Советском Союзе. Номинально они приглашены в гастрольный тур, но на деле лишены возможности играть перед своими фанатами. Решение всё-таки дать концерт вопреки всему становится движущей силой их «квеста». Они едут на перекладных, летят, попадают в аварии, но главное — на каждом этапе путешествия встречают тех, кто готов им помочь. По большей части это реально существовавшие люди — наши политики, учёные, философы, которые в общении с музыкантами раскрываются с неожиданной стороны. Перед нами разворачивается альтернативная история, причём не абстрактная или умозрительная, как фон для событий, а детальная, полная уточнений и подробностей, которые переносят читателя в самые настоящие восьмидесятые.

Вторая часть книги — сюрреалистические видения, которые являются музыкантам во сне. Это символы, аллегории, намёки, из которых нужно собрать ответ на вопрос: чего стоит попытка повернуть историю в нужном для себя направлении? Чего стоит остаться живым? Чего стоит воссоединение

друзей? Не порвётся ли из-за этого мировая ткань? Не перемелет ли история своих противников безжалостными жерновами?

Вот это самое ощущение — «дело-то житейское» — и задаёт тон всему повествованию

В сравнении с этими философскими вопросами «реальные» события романа несколько тускнеют. В самом деле, ну, поссорился Джон Леннон с Йоко Оно. Ну, пришлось Линде Маккартни убегать по сугробам от грозного шипящего гуся. Ну, сломал Ринго Старр руку в момент падения самолёта или водитель такси не туда завёз группу. Дело-то житейское…

Вот это самое ощущение — «дело-то житейское» — и задаёт тон всему повествованию. В какой-то момент понимаешь, что персонажи разговаривают между собой так просто и по-свойски, будто сидят у тебя на кухне. Присаживайся, читатель. Чаёк будешь? А что покрепче? Мы тут о музыке решили поговорить, а заодно ещё о политике, науке, параллельных вселенных и о мире во всём мире. Что ты думаешь по этому поводу?

С одной стороны, такой подход вовлекает читателя в повествование, сокращает дистанцию между ним и книгой. С другой — это может здорово разочаровать тех, кто привык возводить кумиров на пьедестал. Слишком панибратский тон не всегда уместен. Герои отпускают пьяные шуточки, волочатся за каждой юбкой… Кажется, что временами авторы перегибают палку.

Однако в целом роман оставляет приятное впечатление. Финал получился логичным и масштабным: «Битлз» и мифический «русский дух» сливаются в экстазе, альтернативная история торжествует над здравым смыслом. Также радуют хороший язык и бережно переведённые на русский песни «Битлз». Фанаты группы будут в восторге, а те, чья молодость пришлась на начало восьмидесятых, получат ударную дозу ностальгии.

Итог: почти героический «квест» ансамбля «Битлз» на заснеженных просторах Советского Союза. В комплекте — умные кухонные разговоры и дух ушедшей эпохи. Требует вдумчивого чтения и веры в то, что всё будет хорошо. Let It Be.

Рядом с кумирами В книге группа «Машина времени» оказывается на одной сцене с «Битлз». Если же говорить о реальности, то «Машина времени» записывала свой альбом Time Machine на судии Abbey Road с Хэймишем Стюартом, Рэем Купером, Полом Викенсом — сессионными музыкантами Пола Маккартни. Через тот самый микшерный пульт, на котором писались «битлы», музыканты «Машины времени» прогоняли голоса и барабаны, используя все эти ламповые старые усилители. Эдакий диалог звучаний… сквозь годы.

На следующий день, в то время как Йоко и Линда пошли на завтрак, все, кроме Джорджа, лежмя лежали в их с Ринго номере и самозабвенно страдали. Больше всех досталось Ринго.

— А зачем ты пил «отвёртку»? — резонно говорил ему Джордж, пощипывая струны укулеле. — Ты не мог догадаться, что приличный напиток так не назовут?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Где купить?