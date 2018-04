Чайна Мьевиль «Город и город»

The City & The City

China Miéville

The City & the City

Роман

Жанр: фантастический детектив

Год издания на языке оригинала: 2009

Переводчик: Г. Яропольский

Издательство: «Эксмо», 2013

Серия: New Fiction

448 стр., 5000 экз.

Похоже на:

Умберто Эко «Маятник Фуко»

Джордж Оруэлл «1984»