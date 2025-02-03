КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие сериалы смотреть в феврале 2025? Циничные мульткомедии и Ветхий Завет
Интересные российские фильмы 2024 года: фантастика, мистика и один сериал
Какие фильмы смотреть в феврале 2025? Пересильд, Marvel и ведьмак
«Присутствие» Стивена Содерберга: фильм о том, каково быть призраком

Классика

Чужой против Терминатора, Баффи и Черепашек-ниндзя: самые безумные кроссоверы
Роберт Земекис. История режиссёра «Назад в будущее» и «Кролика Роджера»
Книги|Обзоры книг
#рецензии на книги#Что почитать#Джек Вэнс#фэнтези

Джек Вэнс «Лионесс. Том I». Фэнтези в сказочном стиле

Ирина Нечаева
3 февраля 10:00
507
3 минуты на чтение
Принцесса Сульдрун должна выйти замуж из соображений высокой политики, но вместо этого влюбляется не в того принца и рожает от него ребёнка. Их встреча становится причиной целой серии событий, которые навсегда изменят политический ландшафт Старейших островов.
Jack Vance
Lyonesse: Suldrun’s Garden
Роман
Жанр: сказочное фэнтези
Выход оригинала: 1983
Переводчик: А. Фет
Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024
Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»
Возрастной рейтинг: 16+
576 с., 3000 экз.
«Лионесс», часть 1
Похоже на:
Эллен Кашнер «Томас Рифмач»
Сюзанна Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»
«Сад принцессы Сульдрун» — роман, открывающий трилогию, — начинается в покоях королевы Соллас, которая рожает первенца. Ребёнок оказывается девочкой, и король Казмир немедленно теряет к ней всякий интерес. В любом современном романе юная принцесса Сульдрун стала бы главной героиней и пережила бы множество приключений — но сначала Джек Вэнс идёт по пути максимальной исторической правдоподобности и первые страниц сто пятьдесят описывает очень скучную жизнь очень скучной принцессы, которой предстоит стать разменной фигурой в политике.

Пожалуй, многие читатели этих ста пятидесяти страниц не одолеют, а зря. Потому что в какой-то момент сюжет резко переламывается, и в нём появляется всё, что душе любителя фэнтези и сказок угодно. Отсылки к артуровскому циклу, героические приключения потерянного принца, пытающегося восстановить своё доброе имя, сказочные истории про фейри, переосмысление классических сюжетов, кельтская мифология, безумные волшебники, интриги, магические предметы, сражения и политика, говорящие зеркала, проклятья, тролли, предательства, пытки, изнасилования, злодеи, любовь — и огромное количество иронии.

В результате получается довольно разрозненное собрание сказок и новелл, объединённых общими героями. Многие вставные истории никак не работают на сквозной сюжет, повествование частенько скачет между персонажами, иногда действующими в разных частях мира (впрочем, эти части мира так разнообразны, что жаловаться на это не приходится), и их сюжетные линии далеко не всегда сплетаются: единой кульминации с ответом на все вопросы роман не получает. Но каждое отдельное приключение вполне интересно само по себе, мир Старейших островов огромен и дивен, причём автор не забывает снабжать нас подробными лекциями о его истории, политике и обычаях, на страницах книги оживает множество очень разных персонажей, людей и нелюдей, и у каждого из них, даже самого проходного, есть запоминающиеся черты. Отдельно стоит отметить, что мораль жителей Лионесса и их взгляды на мир сильно отличаются от современных, что делает честь мастерству автора.

А вот главные герои вышли куда более клишированными и архетипичными. И что ещё хуже — на протяжении всего романа они не меняются, оставаясь скорее типажами, чем сколько-нибудь объёмными персонажами. Впрочем, если воспринять «Лионесс» не как классическое фэнтези, а как сказку, всё сразу встанет на свои места.

Язык Вэнса тоже кажется сказочным — или наоборот, языком средневековой хроники. Его проза замысловата, выразительна, изящна и порой самую малость высокопарна. Описания очень выразительны, но при этом довольно лаконичны, местами очень красивы, а местами великолепно создают ощущение потусторонности и чуждости происходящего. И неизбежный вэнсовский сарказм всему этому совершенно не мешает.
Итог: красивый и пышный сборник сказок, лишённый жестокости и натуралистичности, невзирая на временами довольно мрачные события. Мир Лионесса очень тщательно продуман, проработан и описан, декорации роскошны, а второстепенные персонажи интересны. И велика ли беда, если роману явно не хватает динамики?

Неспешный классик

Джек Вэнс дебютировал в фантастике еще в конце 1940-х, однако стал известным лишь в шестидесятых. На его счету несколько оригинальных серий и книг, которые принесли ему статус классика жанра. Он даже считается основателем фэнтезийного поджанра «умирающая Земля», названного так в честь его знаменитого сборника 1950 года, который обрёл культовый статус лишь много позже.
Казмир кивнул: «Такое отношение делает честь целомудренной девице. На мой взгляд, оно никак не заслуживает порицания. Тем не менее опасения и колебания должны уступить место государственным интересам. Дружба с герцогом Карфилиотом имеет для нас большое значение. Ты быстро привыкнешь к новому положению. А теперь ты должна вести себя с герцогом очень любезно, с изяществом, непритворным и не преувеличенным… Но не следует быть и слишком застенчивой или равнодушной… В скромности тоже следует знать меру — тогда она даже привлекательна. Но чрезмерная скромность раздражает. Карфилиот не должен подумать, что ты — чопорная жеманница».

Джек Вэнс «Лионесс. Том I»

8

оценка

Стоит ли читать?

Любителям оригинального фэнтези с уклоном в литературную игру — да.

Удачно

  • мир
  • атмосфера
  • язык

Неудачно

  • схематичность главных персонажей
  • затянутость начала

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ирина Нечаева

Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

#рецензии на книги#Что почитать#Джек Вэнс#фэнтези
Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
Подписаться
Рекомендуем
Книжные фэнтези-циклы с отличными концовками
Земноморье Урсулы Ле Гуин: мир магии и живых людей
Жизнь Лавкрафта: хикки, расиста и гения
Мир фантастики № 255 (февраль 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Книги

Лоис Макмастер Буджолд «Пенрик и Дездемона. Книга 1». С демоном в сердце

Книги

Иван Ефремов: «Владею языком слабо». Что мы узнали из трёхтомника «Переписка И. А. Ефремова»
Разбираем вышедшее в конце 2024 года трёхтомное собрание писем.

Книги

Какие книги выйдут в 2025 за рубежом?
Книги, которые в этом году прочитают только владеющие английским.

Книги

Читаем книгу: Иван Белов — Заступа. Чернее чёрного
Отрывок, в котором Рух сталкивается с занятым и непонятным делом.

Книги

Город-застава, Алтайская принцесса и Кощей. 5 книг для любителей родного сеттинга
Пять романов в стилистике славянского фэнтези и коренных народов России.

Книги

Эльдар Сафин: «Меня интересует то, что происходит между мужчинами и женщинами»
Беседа с автором романа «Волков-блюз»

Книги

Какие книги выйдут в 2025 на русском? Юношеская и детская фантастика
Истории для читателей всех возрастов: магические академии, расхитители гробниц и ретеллинги классики.

Книги

Какие книги выйдут в 2025 году на русском? Мистика, ужасы и магический реализм
Страшилки и странности со всего света — от России и Испании до Канады и Китая

Книги

Сергей Лукьяненко «Поиски утраченного завтра». Спасти Вселенную
Антиутопия с привкусом надежды

Книги

Какие книги выйдут в 2025 на русском? Фэнтези
От эпопей и героики до технофэнтези и гримдарка
Показать ещё
Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
Подписаться
Рекомендуем
«Песни Гипериона» — вселенная Дэна Симмонса
«Тёмная башня» как великий философский эпос
Уильям Гибсон. Отец киберпространства
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты