Джек Вэнс «Лионесс. Том I». Фэнтези в сказочном стиле

«Сад принцессы Сульдрун» — роман, открывающий трилогию, — начинается в покоях королевы Соллас, которая рожает первенца. Ребёнок оказывается девочкой, и король Казмир немедленно теряет к ней всякий интерес. В любом современном романе юная принцесса Сульдрун стала бы главной героиней и пережила бы множество приключений — но сначала Джек Вэнс идёт по пути максимальной исторической правдоподобности и первые страниц сто пятьдесят описывает очень скучную жизнь очень скучной принцессы, которой предстоит стать разменной фигурой в политике.









Пожалуй, многие читатели этих ста пятидесяти страниц не одолеют, а зря. Потому что в какой-то момент сюжет резко переламывается, и в нём появляется всё, что душе любителя фэнтези и сказок угодно. Отсылки к артуровскому циклу, героические приключения потерянного принца, пытающегося восстановить своё доброе имя, сказочные истории про фейри, переосмысление классических сюжетов, кельтская мифология, безумные волшебники, интриги, магические предметы, сражения и политика, говорящие зеркала, проклятья, тролли, предательства, пытки, изнасилования, злодеи, любовь — и огромное количество иронии.





В результате получается довольно разрозненное собрание сказок и новелл, объединённых общими героями. Многие вставные истории никак не работают на сквозной сюжет, повествование частенько скачет между персонажами, иногда действующими в разных частях мира (впрочем, эти части мира так разнообразны, что жаловаться на это не приходится), и их сюжетные линии далеко не всегда сплетаются: единой кульминации с ответом на все вопросы роман не получает. Но каждое отдельное приключение вполне интересно само по себе, мир Старейших островов огромен и дивен, причём автор не забывает снабжать нас подробными лекциями о его истории, политике и обычаях, на страницах книги оживает множество очень разных персонажей, людей и нелюдей, и у каждого из них, даже самого проходного, есть запоминающиеся черты. Отдельно стоит отметить, что мораль жителей Лионесса и их взгляды на мир сильно отличаются от современных, что делает честь мастерству автора.





А вот главные герои вышли куда более клишированными и архетипичными. И что ещё хуже — на протяжении всего романа они не меняются, оставаясь скорее типажами, чем сколько-нибудь объёмными персонажами. Впрочем, если воспринять «Лионесс» не как классическое фэнтези, а как сказку, всё сразу встанет на свои места.



