Многие писатели не прочь увидеть фильмы или сериалы по мотивам своих книг, тем более Голливуд в последние годы буквально охотится за сильными литературными произведениями, которые можно экранизировать. С другой стороны, немало появилось и примеров, как успешные деятели кино пробуют свои силы на ниве литературы. Мы решили рассказать о нескольких вышедших на русском романах от голливудских сценаристов.

Причем книги они пишут на самый разный вкус — психологический хоррор, постапокалиптику о человечных роботах, детективный триллер с путешествиями в альтернативные варианты будущего и новый взгляд на легенду о короле Артуре.

Стивен Чбоски

«Воображаемый друг»

Кто автор и чем известен в Голливуде. Американский писатель, сценарист и кинорежиссер получил широкую популярность благодаря своей книге «Хорошо быть тихоней». Этот трогательный роман о начитанном подростке, переживающим душевную травму и пытающимся найти своем место в огромном мире, вышел в 1999 году и вскоре стал бестселлером. В 2007 году New York Times отметил, что «уже продано более 700 тысяч экземпляров, а книга «передается от подростка к подростку, как горячая картошка», а на сегодняшний момент по миру продано более 5 миллионов экземпляров.

В 2012 году по книге «Хорошо быть тихоней» вышел фильм, в котором Чбоски выступил одновременно сценаристом, продюсером и режиссером, а главные роли исполнили Логан Лерман, Эмма Уотсон и Эзра Миллер. Кроме того, Чбоски был продюсером сериал «Иерихон», и написал сценарии для экранизаций нескольких известных историй: в 2017 году на экраны вышли сказочный мюзикл «Красавица и чудовище», где главную роль вновь сыграла Эмма Уотсон, и трогательный фильм «Чудо», экранизация одноименной книги Р. Дж. Паласио о десятилетнем мальчике с редчайшим комплексом врожденных аномалий — у него нет лица.

О чем книга. Спустя двадцать лет Стивен Чбоски возвращается с книгой, совершенно не похожей по сюжету на трепетную историю взросления «Хорошо быть тихоней». Роман «Воображаемый друг» представляет собой 700-страничную по-настоящему страшную хоррор-историю в духе произведений Стивена Кинга.

Семилетний Кристофер вместе со своей матерью переезжает в маленький городок Милл-Гроув в Пенсильвании. Реальный страх , что жестокий бывший возлюбленной матери их найдет, быстро сменяется ужасом, рожденным злом фантастическим. Вскоре у Кристофера появляется воображаемый друг. Этот славный человек, как называет его мальчик, советует Кристоферу построить домик на дереве, а иначе на Рождество случится нечто страшное. Чбоски мастерски погружает читателя в историю, заставляя сначала сомневаться в ментальном здоровье мальчика, но затем полностью окутывает нас мистикой, в которую сразу же начинаешь верить. Пока Кристофер борется с кошмарами и следует указаниям воображаемого друга, пенсильванский городок медленно погружается во тьму.

«Воображаемый друг» — напряженная история, от которой невозможно оторваться. Чбоски умело выстраивает многослойную историю и ловко связывает между собой сюжетные ниточки, поэтому периодически хочется перечитать отдельные фрагменты, чтобы понять, как автор это сделал. В книге нет ни одного случайного совпадения, каждая деталь сыграет в сюжете свою роль. Стивен Чбоски углубляется в рассуждения о вечных категориях добра и зла, но до самого финала не будет понятно, кто на чьей стороне.

К. Роберт Каргилл

«Море ржавчины»

Кто автор и чем известен в Голливуде. Кристофера Роберта Каргилла можно назвать потрясающим примером для блогеров и критиков. Американский сценарист, писатель и ведущий подкастов начинал как кинокритик. Его первая статья-обзор на фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» вышла в 2000 году, набрала 50 000 просмотров и обеспечила Каргиллу работу на долгое время. Благодаря внезапной популярности он начал знакомиться с кинорежиссерами и даже смог получить небольшие роли в авторском кино.

Каждый новый фильм Каргилл воспринимал как домашнее задание и бросался писать о нем статью. И вот, наконец, в 2012 году Каргиллу посчастливилось примерить на себя роль сценариста. Он написал сценарий для ужастика «Синистер» про автора детективов (его играет Итан Хоук), который вместе с семьей приезжает в маленький городок и селится в доме, где за год до этого убили всех жильцов. Но больше всего Каргилл известен по работе над сценарием для «Доктора Стрэнджа».

О чем книга. Несмотря на любовь к кино, с юных лет К. Роберт Каргилл мечтал стать писателем-фантастом и в 2013 году выпустил свой первый роман «Сны и тени» (Dreams and Shadows). Его новая и единственная пока что переведенная на русский язык книга «Море ржавчины» — интригующее переосмысление постапокалиптики на тему восстания машин. Здесь оно увенчалось полным успехом машин — прошло тридцать лет с тех пор, как роботы убили последнего человека на Земле. В результате искусственный интеллект оказался таким же аморальным и предрасположенным к жестокости, как и человеческий. В войне за ресурсы роботы начинают истреблять друг друга.

Мир поделен между Едиными Мировыми Разумами — суперкомпьютерами-ульями, содержащими память миллионов роботов. ЕМР жестоки и ведут непрекращающиеся беспощадные войны. Но есть еще и свободолюбивые роботы-индивиды, которые сторонятся ЕМР и отказываются от загрузки на их серверы. Эти роботы считаются изгоями, они слоняются по Пустоши на Среднем Западе, собирая необходимые для поддержания своей работы детали и стараются выжить. Неженка — именно такой робот. Запрограммированная заботиться о людях, она время от времени предается воспоминаниям о прошлом мире. Что, впрочем, не мешает ей быть весьма опасной в чем убедятся роботы, которые попытаются устроить ей ловушку — с этого начнется полное приключений путешествие Неженки по Пустоши, которое способно навсегда изменить мир искусственных интеллектов.

На первый взгляд кажется, что Каргилл показывает читателям роботизированный мир, лишенный чувств. Это совершенно не так. «Море ржавчины» наполнен не только экшеном и захватывающими приключениями, здесь есть место эмоциями, развитию главного героя, а также любопытным размышлениям о взаимоотношениях людей и машин.

Читайте также Роберт Каргилл «Море ржавчины»: мир, где остались только роботы Необычный постапокалиптический роман про конец света, после которого людей не осталось — только роботы, убивающие друг друга за запчасти. Книга напрашивается на голливудскую экранизацию, но даёт и пищу для ума.

Том Светерлич

«Исчезнувший мир»

Кто автор и чем известен в Голливуде. Прежде чем стать писателем и сценаристом Том Светерлич двенадцать лет проработал в библиотеке Карнеги для слепых и инвалидов, а в свободное от работы время придумывал невероятные фантастические сюжеты. Его первый роман «Завтра и завтра» (Tomorrow and Tomorrow), опубликованный в 2014 году, сразу же привлек внимание людей из мира кинематографа и уже вскоре он продал права на экранизацию. Роль сценариста предложили самому Светерличу, а кресло режиссера занял Мэтт Росс («Силиконовая долина», «Капитан Фантастик»). Светерлич также привлек внимание другого режиссера Нила Бломкампа («Район № 9», «Элизиум»), и тот предложил писателю сделать несколько сценариев для короткометражек в стиле сериала «Любовь, смерть и роботы». Так он поработал в качестве сценариста над «Раккой», «Опорным пунктом», «Адамом» и «Зиготой».

О чем книга. «Исчезнувший мир» — второй роман Светерлича, заинтересованность в экранизации которого уже высказал Бломкамп. Критики назвали роман смесью «Начала» и «Настоящего детектива» — в сюжете переплетаются сразу несколько жанров: научная фантастика, детективный триллер, апокалиптика и экзистенциальный хоррор.

На написание «Исчезнувшего мира» Светерлича вдохновили беседы с двумя людьми: с покойным тестем, физиком Министерства обороны США, с которым писатель обсуждал путешествия во времени, и с шурином, агентом морской полиции, которого он однажды спросил, как путешествия во времени повлияют на расследования уголовных преступлений. Понятное дело, что если бы полицейские могли отправляться в будущее, чтобы получать необходимую информацию по итогам уже проведенных расследований, а затем возвращаться в прошлое, это стало бы настоящим прорывом в раскрытии тяжелых преступлений.

Главная героиня «Исчезнувшего мира» Шеннон Мосс служит специальным агентом Следственного управление ВМС. Она как раз-таки может путешествовать во времени с помощью секретной программы «Глубокие воды». Получив запутанное дело об убийстве семьи «морского котика» и похищении его дочери-подростка, Шеннон вскоре узнает, что «котик» был членом экипажа исчезнувшего космического корабля «Либра», и отправляется в будущее, в надежде получить улики, которые помогут найти девочку. Это преступление оказывается связано с террористическим заговором и апокалипсисом, который обнаруживается во всех возможных линиях будущего. Конец мира подступает всё ближе к реальному времени, но у Шеннон появляется шанс предотвратить катастрофу.

Читайте также Том Светерлич «Исчезнувший мир» Напряженный триллер, где приключения не подменяют работу мозга.

Фрэнк Миллер, Том Уилер

«Проклятая»

Кто авторы и чем известны в Голливуде. Один из самых влиятельных создателей комиксов и графических романов Фрэнк Миллер давно известен в Голливуде. Он дебютировал в роли сценариста в 1990 году, работая над фильмом «Робокоп 2». За этим последовали «Электра», «Город грехов», «300 спартанцев», «Мститель», «Сорвиголова» и многие другие. За свои работы Миллер был номинирован на Золотую пальмовую ветвь и отмечен премиями Кирби и Айснера в номинациях «Лучший сценарист/художник», «Лучшая серия» и «Лучшая короткая история».

Том Уилер — автор романа «Арканум» и голливудский сценарист, продюсер и шоураннер. Самая его известная работа в мире кино — номинированный на «Оскар» полнометражный анимационный фильм «Кот в сапогах». Сейчас Том Уилер вместе с Фрэнком Миллером работали над сериалом «Проклятая», который уже запущен в производство и должен выйти на платформе Netflix в 2020-м.

О чем книга. Роман «Проклятая», по которому снимается одноименный сериал, предлагает читателям оригинальное переосмысление легенды о короле Артуре. Здесь повествование ведется от лица будущей Владычицы Озера. Том Уилер написал эту историю, а Фрэнк Миллер проиллюстрировал ее в своем неповторимом стиле.

Основа легенд о короле Артуре хорошо известна — тот, кто завладеет Экскалибуром, станет единственным истинным королем. Но что, если меч выберет королеву? Главная героиня «Проклятой» Нимуэ растет изгоем. Связь с темной магией делает ее особенной и опасной, поэтому жители деревни сторонятся девочки. Она хочет сбежать, и судьба дает ей такой шанс. Однажды в мирную деревню приходят Красные Паладины и уничтожают всё, что Нимуэ любила и от чего хотела убежать.

Следуя совету умирающей матери, Нимуэ пытается найти волшебника Мерлина, но не может подавить темное желание мести. В попытках добиться справедливости девушка знакомится с наемником Артуром и сражается вместе с ним против Красных Паладинов и короля Утера. Теперь миссия Нимуэ — объединить свой народ, отомстить за смерть матери и узнать правду о своей судьбе. И с каждым днем ее магия становится все могущественнее.