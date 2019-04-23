Роберт Каргилл «Море ржавчины»: мир, где остались только роботы

Несколько десятилетий назад искусственные интеллекты и роботы полностью уничтожили человечество. Теперь идёт война между глобальными ИИ, стремящимися поглотить все свободные разумы. Всё меньше остаётся роботов, сохраняющих независимость. Неженка старается держаться в стороне от войны и добывает запчасти в пустошах, именуемых Морем ржавчины. Во время очередной вылазки она попадает в ловушку и, пострадав во время атаки, вынуждена согласиться на самоубийственное задание, чтобы добыть редкие запчасти.

Robert Cargill «Sea of Rust»

Жанр: постапокалипсис

Издательство: fanzon, 2019

Серия: Наш выбор

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Дэниел Уилсон, «Роботы Апокалипсиса»

фильм «Терминатор: Да придёт спаситель»

Войне людей и машин посвящено много книг, комиксов, фильмов и игр. Немало среди них и тех, где люди терпят поражение. Но такой полной победы машин, какую изобразил Роберт Каргилл в романе «Море ржавчины», нам видеть доводилось нечасто. Здесь человечество уничтожено полностью, Землю населяют только роботы и искусственные интеллекты.

Истребив создателей, роботы и ИИ погрязли в междоусобных конфликтах. Могущественные ИИ начали поглощать разумы рядовых ботов, стремительно превращаясь в глобальные коллективные разумы. К началу действия романа их осталось только два, и оба стремятся стать единоличными хозяевами планеты. Простым ботам, которым пока удаётся сохранить свободу, приходится вести жестокую борьбу за выживание, и прежде всего — за запчасти, ставшие дефицитом.

Мародёры шерстят жуткие пустоши, именуемые Морем ржавчины, ища слабых ботов, которыми можно поживиться.

Добычей редких запчастей промышляет и главная героиня романа, по прозвищу Неженка. В отличие от мародёров, она не лишена своего рода кодекса чести. Она не убивает барахлящих собратьев, а уговаривает их отключиться самостоятельно — и уже после этого разбирает на детали. Но однажды на саму Неженку начинает охотиться влиятельный бот сходной модели, чтобы использовать её детали для починки. Получив сильные повреждения, Неженка оказывается на грани критической поломки. Чтобы спастись, она соглашается стать проводником по Морю ржавчины для группы странных роботов.

Роберт Каргилл — не только писатель, но и киносценарист, трудившийся над фильмом «Доктор Стрэндж» и дилогией «Синистер». Голливудский опыт автора сказался: роман очень динамичен, богат адреналиновым экшеном и буквально просится на экраны. По мотивам «Моря ржавчины» можно снять фильм столь же зрелищный и захватывающий, как «Дорога ярости».

«Море ржавчины» можно было бы назвать просто хорошим, но всё-таки рядовым постапокалиптическим боевиком, если бы героями здесь не выступали исключительно роботы. Автор не только создал очень ярких и запоминающихся персонажей, но и убедительно показывает, что мыслят они совсем не как люди. Писатель не скрывает, что изначально собирался написать просто насыщенный экшеном постапокалиптический боевик с роботами в главных ролях.

Однако в итоге Каргилл вышел за рамки первоначальной задумки. Книга изобилует флэшбеками о начале войны между людьми и искусственными интеллектами и о ходе противостояния. В них, а также в эпизодах, раскрывающих мотивы и цели глобальных ИИ, Каргилл предлагает любопытный взгляд на конфликт между человечеством и роботами, его причины и ход, а также эволюцию разума.

Книга переходит из категории чисто развлекательной фантастики в ту, что даёт ещё и пищу для ума.

После этого Ньютон создал жуткий ВР — Выключатель роботов. Ведь Ньютон знал, что законы, с помощью которых человечество надеялось защитить себя от ИИ, под названием «Три закона робототехники», были созданы в 1940-х годах писателем-фантастом. Вы их знаете. Они были встроены в нашу программу. Робот не может навредить человеку. Он должен выполнять приказы, отданные человеком. И он должен заботиться о своей безопасности, если только тем самым не нарушит первые два закона. Проблема в том, что настоящий разум по определению способен игнорировать свою программу.

Хотя Каргилл говорит о «Море ржавчины» как о самостоятельном романе и вроде бы не планирует писать продолжение, в финале романа читателей ждёт не точка, а скорее многоточие. Если история самой Неженки и получает развязку, то магистральный конфликт отнюдь не исчерпан, и вторая часть если и не требуется, то была бы очень уместна. Без неё, когда заканчиваешь читать роман, ощущаешь явную недосказанность.