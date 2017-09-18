Георгий Zотов «Айфонгелие»

Чуть больше двух тысяч лет назад Сын Божий сошёл на Землю, принял плоть от Девы Марии и Духа Святого, и стал человеком, и был распят за нас при Понтийском Пилате, и страдал, и был погребён, и воскрес в третий день… Нет, стоп. Оказывается, воскрес Он вовсе не на третий день и не в Иерусалиме, а где-то в Москве в начале XXI века — и получил возможность человеческими глазами увидеть, что стало с Его учением. Одновременно с Ним воскресли и некоторые другие значительные персонажи мировой истории или, скорее, культуры. Ну или всё было совсем не так…

Роман

Жанр: магический реализм

Издательство: АСТ, 2017

Серия: «Zотов®»

320 стр., 7500 экз.

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Все предыдущие книги Zотова были исключительно остросюжетны, а многие — весьма смешны. На первых страницах «Айфонгелия» тоже что-то происходит, хотя не совсем понятно, что. А вот вторая глава полностью лишена действия — это запись разговора в баре с некоторыми авторскими ремарками. И практически до самого конца всё так и остаётся. Разговоры, разговоры, разговоры с редкими пометками типа «кашляя» или «нервно оглядываясь», ну или пересказ этих разговоров («я объясняю ему, что дело обстоит так-то и так-то, а он отвечает…»). Потом появляются монологи, потом письма. Главы, формально двигающие сюжет, тоже есть, но они коротки и небрежны, в основе всего лежат диалоги. И о чём же говорят герои?

Главный герой романа — Иисус Христос. Он вполне себе настоящий бог, просто, как выясняется, история его воскресения описана в Евангелии не совсем правильно. И теперь он разговаривает с разными людьми, обсуждая с ними современное состояние христианства. А иногда встречается поболтать с апостолами. Эти богословские беседы интересны и толковы: временами они опираются на классическую теологию, а временами описывают простую и ясную картину мира, свойственную человеку с непробиваемым психическим здоровьем. Во второй части романа появляется новый персонаж, Иосиф Сталин, тоже неожиданно воскресший в наши дни. Он рассказывает нам печальную историю некоего попаданца и тоже пускается в разговоры — в том числе с Гитлером, Черчиллем и Лениным. Этих собеседников заботит состояние современного общества. Герой третьей части совсем неожиданный — это «наше всё», солнце русской поэзии. Он будет высказываться о культуре.

Всё это ужасно мило и забавно, но зачем было собирать эти философствования в роман, не совсем понятно. Сборник миниатюр на тему был бы смешнее (хотя продавался бы, наверное, хуже). Слишком уж разнородны «сюжетная» и «философская» части книги.

Всё это забавно, но зачем было собирать эти философствования в роман, не совсем понятно

Кстати о «смешнее». Zoтов — весьма остроумный человек, насколько можно судить по другим его произведениям. Но вот большинство явных шуток «Айфонгелия» рассчитаны на пятиклассников и болтаются где-то на уровне «покажи перси».

При этом надо сказать, что Zoтов избавился от двух главных своих недостатков, очень заметных во всех предыдущих книгах. Раньше он был слишком привязан к сиюминутному: ссылался на мелкие события и употреблял выражения, которые успевали забыться уже к выходу книги, а через год и вовсе вызвали недоумение. В «Айфонгелии» подобных отсылок почти нет, а если и есть, то они опираются на события масштабом покрупнее, у которых есть шанс остаться в истории. Недостаток второй — раньше у Zотова поразительно плохо обстояло дело с эпилогами, и почти любая его вещь стала бы лучше, лишившись эпилога совсем. Здесь же эпилог хорош сам по себе, а главное — придаёт смысл всему предыдущему тексту и пусть не идеально, но склеивает разные части между собой. Без него было бы совсем не так задорно.

Итог: чтение приятное, но назвать это романом сложно. Больше похоже на объёмный сборник постов из социальной сети, объединённых несколькими общими темами и разных по уровню исполнения. Хотя финал несколько скрашивает ситуацию

Иерусалимский синдром Одно из вероятных объяснений происходящего в романе — «иерусалимский синдром», разновидность бреда мессианства. Турист или паломник, оказывающийся в Иерусалиме, вдруг чувствует в себе божественные или пророческие силы или ощущает себя воплощением какого-нибудь библейского персонажа. Причём, согласно статистике, этому синдрому равно подвержены христиане всех конфессий, мусульмане и иудеи. Заболевание это считается острым психозом и требует немедленной госпитализации. В окрестностях Иерусалима даже есть специальная больница для этого. Представляете, целая больница библейских героев!

Интересно, как у человечества получается уживаться с двумя теориями: с одной стороны, бог есть любовь и сюси-пуси, а с другой — пусть немедленно сдохнут все, кому он хоть на грамм не нравится. … Я олицетворяю собой любовь, о чём неустанно напоминают сомневающимся и атеистам. В свободное от любви время я скромно прошу сделать мне одолжение — убить блудниц, лиц иного вероисповедания, тех, кто плохо обо мне отзывается, а на закуску всех, кто мало жертвует в мои храмы денег. Одновременно я караю младенцев чумой, уничтожаю города огнём и серой и благословляю на тотальную резню. <…> Ну, согласитесь — полная фигня, а они не сомневаются.

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